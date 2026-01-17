Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα θα βρίσκεται από τη Δευτέρα ο Τέρενς Κουίκ. Την είδηση που προανήγγειλε ο παρουσιαστής στην εκπομπή της 16ης Ιανουαρίου, ήρθε να επισφραγίσει ο ίδιος ο δημοσιογράφος με μια δημοσίευση στα social media, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στα τηλεοπτικά πλατό

«Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος -δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα- ούτε μη με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ. Και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αυτά» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα.

«Από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που “έχτισα”. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09:00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας» έγραψε.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Αιφνιδίασε τους συνεργάτες του στο Πρωινό – «Από Δευτέρα θα προστεθεί ένα νέο μέλος στην ομάδα»