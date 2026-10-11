Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Οι δύο στενοί συνεργάτες και πρώην σύζυγοι, με μια κοινή διαδρομή 50 ετών γεμάτη τεράστιες επιτυχίες, διέρχονται μια από τις δυσκολότερες φάσεις της σχέσης τους.

Με εκατέρωθεν αιχμές και δημόσιες τοποθετήσεις, η διαμάχη τους εστιάζει γύρω από τη διοργάνωση συναυλίας αλλά και βαθύτερες καλλιτεχνικές και οικονομικές διαφωνίες. Το κοινό παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς η πιθανότητα οριστικής ρήξης στη συνεργασία τους σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Το ξέσπασμα του Τέρενς Κουίκ

Ο Τέρενς Κουίκ, μέσα από δημοσίευμα του Huffpost.gr εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα όσα διαδραματίζονται κι έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με τον ίδιο να γράφει χαρακτηριστικά: «Εκτιμώ βαθύτατα τον Νίκο Καρβέλα και αγαπώ την Άννα Βίσση, που γνωρίζω και υποστηρίζω δημοσιογραφικά δεκαετίες. Αλλά αυτό το δημόσιο ξεπουπούλιασμα, με δικηγόρους και οικονομικές απαιτήσεις, είναι κατάντια! Άννα, μην ξεχνάς ποιος δημιούργησε το ρεπερτόριό σου. Νίκο, μην ξεχνάς ποια φωνή απογείωσε τα τραγούδια σου. Και όταν χιλιάδες άνθρωποι δυσκολεύονται να γεμίσουν το πιάτο τους, εσείς μιλάτε δημόσια για εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια; Ακούγεται ακόμη ότι πρόκειται για επικοινωνιακό μάρκετινγκ ενόψει νέας δισκογραφικής εταιρείας. Δεν γνωρίζω. Ξέρω όμως κάτι: Σταματήστε! Μην αμαυρώνετε δύο σπουδαίες καριέρες. Ο κόσμος σάς αγάπησε για τη μουσική σας, όχι για τους καβγάδες σας» είπε ο ίδιος με έντονο τρόπο μεταξύ άλλων.

Φωτογραφία: NDP photo agency

govastiletto.gr – Σάκης Ντόβολης: Τι αποκάλυψε ο κιθαρίστας της Άννας Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τον χαρακτήρα της