Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από το “μαύρο” ξημέρωμα της 29ης Ιανουαρίου, όταν ο Πάνος Νάτσης έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που “έσβησε” στην άσφαλτο με τη μηχανή του το 2022, παραμένει ζωντανός στη μνήμη συναδέλφων και κοινού, αφήνοντας πίσω του την ανάμνηση ενός ανθρώπου γεμάτου φως και δημιουργικότητα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τον θάνατό του, η Ντόρα Μακρυγιάννη, καλή του φίλη και συνάδελφος, θέλησε να τιμήσει δημόσια τη μνήμη του, ανεβάζοντας ένα φορτισμένο συναισθηματικά story στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Η ηθοποιός ανάρτησε μία κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με λόγια για τη φιλία που τους συνέδεε.

«Όσα χρόνια κι αν περάσουν, τα πάντα με σένα θα μοιάζουν σαν χθες. Όσο οι άνθρωποι δεν λησμονιούνται, δεν “πεθαίνουν” ποτέ», έγραψε η Ντόρα Μακρυγιάννη, συγκινώντας όσους είδαν την ανάρτησή της.

Θυμίζουμε πως ο Πάνος Νάτσης και η Ντόρα Μακρυγιάννη είχαν κάνει μαζί τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της υποκριτικής, ενώ είχαν συνεργαστεί και στη δημοφιλή σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα», χτίζοντας μια φιλία που ξεπέρασε τα πλατό και τις κάμερες.

