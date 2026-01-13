Συμπληρώθηκαν τέσσερις μήνες από τον αδόκητο χαμό της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο, ο οποίος προκλήθηκε από σηψαιμία μετά από τσίμπημα εντόμου. Η οικογένειά της παραμένει βυθισμένη στο πένθος, με τη γνωστή επιχειρηματία Ευγενία Χανδρή –νονά του αδελφού της εκλιπούσας– να προχωρά σε μια συγκινητική ανάρτηση την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, τιμώντας τη μνήμη της.

4 μήνες από το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού

«Τέσσερις μήνες σήμερα από τότε που μας άφησες, άγγελέ μου Μαρισσάκι. Εσύ και τα αδέλφια σου περνούσατε κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τα τρίδυμά μου. Είμαι η νονά του αδελφού σου, όμως αυτό που έδεσε εσένα κι εμένα ήταν η λατρεία μας για το θέατρο. Είχα το προνόμιο της συντροφιάς σου σε τόσες πολλές παραστάσεις στο Λονδίνο. Θεατρικές παραστάσεις με τον ιδιοφυή Mark Rylance και μιούζικαλ όπως το “Guys and Dolls”, όπου συνήθιζες να χαχανίζεις με τον χαρακτήρα Big Julie.

Το “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” ήταν το αγαπημένο σου έργο του Σαίξπηρ, αλλά θα ήθελα να δανειστώ και να αλλάξω ελαφρώς μια ατάκα από το τέλος του Άμλετ. “Καληνύχτα, γλυκέ πρίγκιπα. Και φτερουγίσματα αγγέλων ας σε συνοδεύσουν τραγουδώντας στην ανάπαυσή σου. Καληνύχτα αγαπημένη Μαρίσσα, φωτεινή ψυχή και ευγενική καρδιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eugenia Chandris (@eugeniachandris)

Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου της

Την επίσημη αιτία θανάτου μετά τη νεκροτομή της σορού της Μαρίσσας Λαιμού αποκάλυψε η Daily Mail μεταφέροντας ότι η 30χρονη άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.

«Η προσωρινή διάγνωση είναι σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» είναι σύμφωνα με την Daily Mail το συμπέρασμα του ιατροδικαστή – η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρισσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.

govastiletto.gr –Μαρίσσα Λαιμού: Συντετριμμένη η οικογένειά της στην ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών