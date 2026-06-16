Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Neymar και η σύντροφός του Bruna Biancardi πλέουν σε πελάγη ευτυχίας καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν το τρίτο τους παιδί μαζί.

Το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους εκατομμύρια followers του μέσα από τα social media τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, την ώρα που το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι στραμμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Η γνωστή influencer και ο Βραζιλιάνος σταρ του ποδοσφαίρου είναι ήδη γονείς της Μάβι, η οποία θα γιορτάσει τα 3α της γενέθλια τον ερχόμενο Οκτώβριο και της μικρής Μελ, που κλείνει έναν χρόνο ζωής τον Ιούλιο. Αυτή τη φορά, μάλιστα, αποφάσισαν να μοιραστούν με το κοινό τους όχι μόνο την είδηση της εγκυμοσύνης, αλλά και το φύλο του μωρού.

Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο το ζευγάρι αποκάλυψε ότι η οικογένειά του θα μεγαλώσει με ακόμη ένα κοριτσάκι.

«Έχουμε κάποια νέα να μοιραστούμε μαζί σας», έγραψε η Bruna Biancardi στη λεζάντα της ανάρτησής της, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ευχές και μηνύματα αγάπης.

Η αποκάλυψη έγινε με έναν ιδιαίτερα παιχνιδιάρικο τρόπο, παρουσία συγγενών και φίλων, με τις χρωματιστές μπογιές να δίνουν το σύνθημα για τη μεγάλη ανακοίνωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης ενθουσίασε τους θαυμαστές του ζευγαριού, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τη χαρά τους για το νέο μέλος που έρχεται να συμπληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Ξεχωριστή στιγμή στο ολοκληρωμένο βίντεο στο Youtube ήταν η αντίδραση του Neymar όταν αποκαλύφθηκε ότι περιμένουν ακόμη ένα κορίτσι. Με χιούμορ και εμφανή ενθουσιασμό, ο ποδοσφαιριστής σχολίασε:

«Θα ξεκινήσω ένα συγκρότημα και, από σήμερα, θα είναι οι Spice Girls».

Ο Neymar δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί και για το μέλλον, λέγοντας: «Σας ενημερώνω ήδη, του χρόνου, τον Δεκέμβριο, ένα αγόρι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Neymar είναι επίσης πατέρας του 14χρονου Ντάβι Λούκα, από τη σχέση του με την Κάρολ Ντάντας, η οποία βρέθηκε ανάμεσα στα αγαπημένα πρόσωπα που συμμετείχαν στη χαρμόσυνη ανακοίνωση.

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