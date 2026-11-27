Με μια ιδιαίτερα τρυφερή δημοσίευση στο Instagram, η Έλενα Φερεντίνου εξέφρασε δημόσια την αγάπη της προς τον Νίκο Καρβέλα, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ. Ο γνωστός συνθέτης επέστρεψε στη δισκογραφία το πρωί της Πέμπτης με τον δίσκο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», που κυκλοφορεί από το προσωπικό του creative label NK Music, μέλος του Panik Entertainment Group.

Από τα 14 κομμάτια της δουλειάς ξεχωρίζει το εναρκτήριο τραγούδι «Φλωρινιωτάκι», το οποίο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την τραγουδίστρια, καθώς ο Νίκος Καρβέλας το έγραψε ειδικά για εκείνη.ιου του.

Η τραγουδίστρια, συγκινημένη από την αφιέρωση του αγαπημένου της, μοιράστηκε το τραγούδι μέσα από τα Instagram Stories της, συνοδεύοντάς το με λόγια αγάπης.

«Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου», έγραψε, εκφράζοντας την επιθυμία της να παραμένει στο πλευρό του.

Ο νέος δίσκος, που κινείται σε ρεμπέτικους ήχους, έχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, ενώ ο δημιουργός έχει συμπεριλάβει σε αυτόν και ένα τραγούδι αφιερωμένο στον γιο του, Φαίδωνα.

Ο Νίκος Καρβέλας και η Έλενα Φερεντίνου έχουν επιλέξει να κρατούν την κοινή τους καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση τους επισφραγίστηκε το 2022 με τη γέννηση του γιου τους, Φαίδωνα, ενώ η τραγουδίστρια στηρίζει δημόσια τα νέα καλλιτεχνικά βήματα του συντρόφου της.

Ακούστε το τραγούδι «Φλωρινιωτάκι»

govastiletto.gr -Ο Νίκος Καρβέλας και η Έλενα Φερεντίνου σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο Θέατρο Λυκαβηττού