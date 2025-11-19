Ένταση προκλήθηκε ξανά στην εκπομπή «Real View», με επίκεντρο αυτή τη φορά τις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Η Σοφία Μουτίδου, γνωστή για τον άμεσο και ασυμβίβαστο λόγο της, τοποθετήθηκε δημόσια και «σήκωσε το γάντι» απέναντι στα σχόλια του παρουσιαστή.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Μουτίδου εστίασε σε φράσεις του Γιώργου Λιάγκα, όπως «Βρε αθεόφοβε, ομορφάντρα, σου κουνήθηκε;», τις οποίες χαρακτήρισε ευθέως ως επικίνδυνη ρητορική. Η ηθοποιός και social media star άνοιξε τη συζήτηση, τονίζοντας τη βαρύτητα του λόγου στα ΜΜΕ και ασκώντας δριμεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε το θέμα.

«Ομορφάντρα; Σου κουνήθηκε; Παιδιά προσοχή λίγο ε; Προσοχή! Είναι επικίνδυνος λόγος αυτός», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός, με το πάνελ να προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το τι ήθελε να πει ο Γιώργος Λιάγκας. Η Έλενα Χριστοπούλου προσπάθησε να δώσει μια διαφορετική οπτική, σημειώνοντας: «Εγώ απλά ερμηνεύω από ποια πλευρά μιλάει». Η απάντηση όμως δεν άργησε να έρθει: «Από την πλευρά του μπάρμπα στο καφενείο», είπε χωρίς δισταγμό η Σοφία Μουτίδου.

Και εκεί ξεκίνησε το μικρό… debate. «Έτσι έχουν μεγαλώσει… Είναι το πλαίσιο», σχολίασε η Έλενα Χριστοπούλου. Η Σοφία Μουτίδου όμως αντέδρασε έντονα: «Θα υπάρχει παρουσιαστής το 2025 που θα λέει “σου κουνήθηκε; ομορφάντρας;” και θα είναι αποδεκτό;». Η συζήτηση συνέχισε να φορτίζεται, με την Έλενα Χριστοπούλου να λέει πως «είναι ελληνικό στοιχείο» και πως ίσως χρειαστούν «100 χρόνια για να έρθουν άλλα μυαλά».

Η Σοφία Μουτίδου, από τη μεριά της, επέμενε: «Δεν αντιστέκεσαι σε αυτό που ακούς;». «Δεν μπορώ τα άκρα», απάντησε η Έλενα Χριστοπούλου. «Αυτό δεν είναι άκρο;» αντέτεινε η ηθοποιός, που καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου επέμεινε στη θέση της.

Η Ελίνα Παπίλα θύμισε από την πλευρά της ότι αναφερόταν στον Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Δεν πρέπει να την εξετάζουμε μεμονωμένα. Η κόρη του κολλητού βιντεοσκοπήθηκε και το βίντεο ανέβηκε στα sites, αυτό είναι το θέμα».

Η Σοφία Μουτίδου είπε κλείνοντας: «Τρεις εκπομπές θέλω για να τα αναλύσω. Πάμε στο επόμενο του Λιάγκα: επιτέθηκε σε διατροφολόγο για τα κιλά της. Για να δούμε πότε ξεχειλίζει το καζάνι στον ελληνικό εγκέφαλο;».

