Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη.

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 79 ετών.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο γιος του, ανέβασε είκοσι φωτογραφίες από στιγμές που μοιράστηκαν και στη λεζάντα ανακοίνωσε πότε θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο.

Αρχικά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξομολογήθηκε: «Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες! Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα. Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα, χαίρομαι που ήπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπίζω να ήμουν εκεί σχεδόν πάντα.

Βέβαια αυτό το “πάντα”, τελείωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου, αλλά για εμάς συνεχίζεται και όπως λέει η @lady_pavl οι ψυχές είναι πουλιά και πιστεύουμε ότι έρχονται και μας “μιλάνε”».

Στη συνέχεια, ανέφερε για την επιμνημόσυνη δέηση: «Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α’ νεκροταφείο (ναός Αγίων Θεοδώρων), ετήσιο μνημόσυνο για τον πατέρα μας».

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

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