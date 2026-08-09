Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε σε γνωστή εφημερίδα και αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Εύα Καρύδη και τον πρόσφατο ντόρο που δημιουργήθηκε έπειτα από υβριστικά μηνύματα που δέχτηκε, λόγω κάποιων κοινών φωτογραφιών που κυκλοφόρησαν στα media.

Αρχικά, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε: «Με την Εύα είμαστε μαζί 13-14 χρόνια, με τα πέρα και τα δώθε, με τα πάνω και τα κάτω, έτσι όπως είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις. Μια πεθαίνουν, μια αναζωπυρώνονται, μια σβήνουν, μια φεύγουν και είμαστε μια χαρά. Τι δουλειά έχει μαζί μου, ήθελα να ήξερα… Είναι σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που θαυμάζεις. Καλές ή κακές στιγμές τα αφήνω, γιατί το πώς δομεί κάθε ζευγάρι τη δική του σχέση δεν είναι αξίωμα. Δύο άνθρωποι δημιουργούν τη δική τους συνθήκη. Το να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου είναι σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι κρατά τα ζευγάρια».

Πρόσφατα την υπερασπίστηκες δημόσια από τους haters.

Θα το έκανα 500 φορές.

«Δεν σκέφτηκα στιγμή “είμαι διάσημος, ασ’ το να περάσει, ένα site το έγραψε”. Μόλις την είδα κάπως, ότι τη στεναχώρησε αυτό, γιατί δεν είναι ωραίο να σε βρίζουν σωρηδόν άγνωστοι ξαφνικά, επειδή είσαι με τον καραγκιόζη τον διάσημο… “κάτσε”, λέω, “εγώ φταίω γι’ αυτό, γιατί αν δεν ήταν μαζί μου, δεν θα γινόταν, οπότε εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη”. Το άρθρο είχε τίτλο “Ποια είναι η σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα” και μετά έγραφαν σχόλια από κάτω, λες κι εγώ είμαι ο Μπραντ Πιτ. Οι φωτογραφίες αδικούν την Εύα, δεν έχει φωτογένεια, τι να κάνουμε… Κι εμένα, αν με πάρεις από το πλάι, είμαι σαν γεράκι με μουστάκι», τόνισε σε άλλο σημείο ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

govastiletto.gr – Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν παίρνουν θέση για να μη χαλάσουν καρδιές ή χορηγίες»