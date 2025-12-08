Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προχώρησε σε μεγάλες αποκαλύψεις για την υπόθεση revenge porn σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA. Η υπόθεση, που ταλαιπωρεί την influencer εδώ και πέντε χρόνια, συνεχίζεται σε λίγους μήνες. Πριν από λίγες ημέρες, η Ιωάννα Τούνη είχε ανεβάσει εξομολογητικό βίντεο στα social media, τονίζοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως είναι τα θύματα.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος λοιπόν με αφορμή το τελευταίο βίντεο της Ιωάννας Τούνη, είπε στην εκπομπή: «Και οι δύο ισχυρίζονται από την πρώτη στιγμή αλλά με έναν τρόπο αντιφατικό, ότι κάποιος άγνωστος που βρέθηκε εκεί πέρα σε ένα μέρος απόμερο, έβγαλε το βίντεο. Ο άνθρωπος που εκείνη την στιγμή που ήταν σε ερωτική επαφή με την Ιωάννα Τούνη γέλασε και έκανε γκριμάτσες σε εκείνον τον άνθρωπο, δύο φορές. Αν έρθει ένας άγνωστος άνθρωπος δίπλα σου όχι μόνο δεν χαμογελάς, γι’ αυτό έρχονται σε αντιφάσεις, ή θα αρχίσεις να τρέχεις ή θα τον χτυπήσεις, αυτό θα έκανε ένας φυσιολογικός άνθρωπος γιατί δεν ξέρεις που θα φτάσει αυτό.

Είναι ένας άγνωστος και σε μαγνητοσκοπεί σε μια μοναδική στιγμή, που έρχεσαι σε επαφή με μια γυναίκα, σε βιντεοσκοπεί και εσύ γελάς; Μπορεί να υπάρξει κάποιος που θα πιστέψει αυτή την εκδοχή. Γι’ αυτό είπαμε να είναι κεκλεισμένων των θυρών, γιατί αν έβλεπε ένας δημοσιογράφος τις ερωτήσεις… Μια γυναίκα μάρτυρας συγκινήθηκε και την ρώτησε γιατί συγκινήθηκε και είπε “και εγώ το έχω πάθει, και εμένα με βιντεοσκόπησαν και μόνο εγώ ξέρω πώς άντεξα” και η πρόεδρος την επίπληξε. Δεν φανταζόμουν ότι μετά από 37 χρόνια θα υπήρχε πρόεδρος που μεροληπτεί. Δεν έχω πιο εύκολη υπόθεση στην καριέρα μου από την συγκεκριμένη, γιατί έχω το εγκληματικό βίντεο με ήχο και εικόνα.

Την καταγράφουν, χαμογελάνε μεταξύ τους, την βγάζουν φωτογραφίες σε λιπόθυμη κατάσταση, αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι βγαίνει η κυρία Τούνη και μιλά δημόσια, το κοινό πρέπει να μάθει ότι υπάρχει μια επιθετική στάση απέναντι σε μια μάρτυρα της Ιωάννας Τούνη και είναι απαράδεκτο. Η κυρία Τούνη την μεροληψία της κυρίας προέδρου, δεν κάνω αίτηση εξαιρέσως, γιατί τα δικαστήρια ποτέ δεν το δέχονται, έχει καταργηθεί. Το λέω δημόσια και ας δεχτώ επιθέσεις, έχω δώσει όρκο ότι θα βοηθήσω ανθρώπους που θέλουν την βοήθειά μου, αυτή η κοπέλα έχει αποδείξεις, έχει το βίντεο. Εκτός ότι υπάρχει οικειότητα με τον κατηγορούμενο, εκείνο το βράδυ όλοι οι μάρτυρες λένε ότι μαζί με τον δεύτερο ήταν όλη την ώρα μαζί.

Εκτός αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένας εξωγίηνος εκείνη την στιγμή εκεί και τράβηξε το βίντεο. Αν ήταν αυτοί οι άνθρωποι αθώοι θα έφερναν τα τηλέφωνα στο δικαστήριο. Τώρα είναι πολύ αργά. Αν ήμουν από την ανάκριση θα ζητούσα πολλά πράγματα. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, τις οποίες τώρα δεν μπορώ να αποκαλύψω. Αν αθωωθεί αυτός ο άνθρωπος, ειλικρινά το λέω, θα είναι όχι πλάνη της δικαιοσύνης, θα είναι κάτι χειρότερο. Θα το πάω μέχρι τέλους, δεν θα δεχτώ βιασμό της αλήθειας. Δεν καταλαβαίνω από απειλές, ακόμα και αν μας λένε ότι θα μας κάνουν κομματάκια» τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος με έντονο τρόπο.

