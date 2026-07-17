Η ξαφνική απώλεια του Λορέντζο Καριέρε έχει βυθίσει στη θλίψη τους ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του και μοιράστηκαν αξέχαστες στιγμές. Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Ελεύθερας, ο άνθρωπος με τον οποίο ο αγαπημένος καλλιτέχνης συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του, γράφοντας τη δική τους χρυσή σελίδα στην ελληνική ποπ με το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Σε νέα ανάρτηση στα social media ο γνωστός τραγουδιστής έγραψε:

«Όταν θα ξανανταμώσουμε εκεί ψηλά

Θα τραγουδήσουμε ξανά

Εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ

Και το αφήσαμε στη μέση

Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο

Φίλοι για πάντα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Eleftheras (@george.eleftheras)

Οι τρεις τους γνωρίστηκαν μετά τη συμμετοχή του Λορέντζο Καριέρε και του Γιώργου Ελεύθερα στο Bar του Mega και το 2002 δημιούργησαν τους «Φίλους για Πάντα», ένα συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία με ποπ τραγούδια και εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Παρότι με τα χρόνια οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χώρισαν, η προσωπική τους σχέση παρέμεινε δυνατή, με τον Γιώργο Ελεύθερα να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως από «Φίλοι για Πάντα» έγιναν τελικά «αδέλφια για πάντα».

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