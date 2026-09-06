Μια οικογένεια αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Σύμη και να αναζητήσει μια νέα αρχή, την ώρα που ένας απαγορευμένος έρωτας απειλεί να διαλύσει τους δεσμούς ανάμεσα σε δύο αδελφές.

Η νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ1, «Θάλασσες μας χώρισαν», ταξιδεύει από το Αιγαίο στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις μεγάλες πληγές και τις ιστορικές ανατροπές του 20ού αιώνα.

Μια μεγάλη παραγωγή εποχής έρχεται στην ΕΡΤ1

Μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της νέας τηλεοπτικής σεζόν ετοιμάζει η ΕΡΤ, μεταφέροντας στη μικρή οθόνη το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Ιφιγένειας Τέκου «Θάλασσες μας χώρισαν».

Πρόκειται για μια δραματική ιστορία που συνδυάζει τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, τον απαγορευμένο έρωτα, τις προσωπικές συγκρούσεις και τις μεγάλες ιστορικές αλλαγές του 20ού αιώνα.

Με φόντο τρεις εμβληματικούς τόπους, τη Σύμη, την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, η σειρά ακολουθεί την πορεία μιας οικογένειας που δοκιμάζεται σκληρά από τις απώλειες, τον ξεριζωμό και τα πάθη που αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των μελών της.

Η μίνι σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και φιλοδοξεί να αναβιώσει την ατμόσφαιρα μιας ολόκληρης εποχής μέσα από κινηματογραφική αισθητική και προσεγμένη ιστορική αναπαράσταση. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται οι προσωπικές διαδρομές των ηρώων, οι οποίες συναντούν καθοριστικά γεγονότα της Ιστορίας.

Η δημιουργική ομάδα και το πρωταγωνιστικό καστ

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Δήμας, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει η Σοφία Σωτηρίου. Η παραγωγή της Orange Advertising συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ, στο οποίο συμμετέχουν η Κατερίνα Λέχου, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Γιάννης Κουκουράκης, η Νεφέλη Κουρή, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Δήμητρα Ματσούκα, η Αθηνά Λιμπάντση και ο Βαγγέλης Στρατηγάκος.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε φυσικές τοποθεσίες, με τη Σύμη να αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς της παραγωγής. Η ιστορία ταξιδεύει στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, αναδεικνύοντας το ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον κάθε τόπου.

Οι βασικοί χαρακτήρες της σειράς

Παρασκευούλα – Αθηνά Λιμπάντση

Η Παρασκευούλα είναι το «φως» της οικογένειας. Όμορφη, δυναμική και γεμάτη αυτοπεποίθηση, έχει μάθει από μικρή να βρίσκεται στο επίκεντρο και να τραβά επάνω της όλα τα βλέμματα.

Η γοητεία και η εξωστρέφειά της ανοίγουν τον δρόμο προς μια διαφορετική ζωή, γεμάτη κοινωνική άνοδο και κοσμοπολίτικες εμπειρίες. Ο έρωτάς της με τον Παύλο την οδηγεί από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξάνδρεια, όπου θα γνωρίσει τη μεγάλη αγάπη, αλλά και τις δύσκολες συνέπειες των επιλογών της. Η λάμψη της, ωστόσο, θα βαθύνει ακόμη περισσότερο την απόσταση που τη χωρίζει από την αδελφή της.

Ελπίδα – Νεφέλη Κουρή

Η Ελπίδα είναι το ακριβώς αντίθετο της Παρασκευούλας. Εσωστρεφής, ευαίσθητη και γεμάτη ανασφάλειες, μεγαλώνει με την αίσθηση ότι βρίσκεται διαρκώς στη σκιά της αδελφής της.

Ο κρυφός έρωτάς της για τον Παύλο γίνεται το μεγαλύτερο βάρος που καλείται να κουβαλήσει. Αδυνατώντας να ζήσει το πάθος της, οδηγείται σε έναν γάμο συμβιβασμού, προσπαθώντας να ξεφύγει από ένα συναίσθημα που εξακολουθεί να τη στοιχειώνει. Πρόκειται για έναν τραγικό χαρακτήρα, ο οποίος παλεύει ανάμεσα στην αγάπη, την ενοχή και την ανάγκη για λύτρωση.

Παύλος – Γιάννης Κουκουράκης

Ο Παύλος αποτελεί τον καταλύτη της ιστορίας. Γοητευτικός, μορφωμένος και κοσμοπολίτης, γίνεται το επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο αδελφές.

Με την Παρασκευούλα ζει έναν μεγάλο έρωτα, όμως η παρουσία του στη ζωή της Ελπίδας πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές όλων. Είναι ο άνθρωπος που φέρνει στην επιφάνεια τα κρυμμένα πάθη, τις αδυναμίες και τις βαθύτερες επιθυμίες των ηρώων.

Αννέζα Γεωργά – Κατερίνα Λέχου

Η Αννέζα είναι η καρδιά της οικογένειας. Μια μητέρα που κουβαλά τον αβάσταχτο πόνο από την απώλεια του γιου της, αλλά και το βαθύ τραύμα του ξεριζωμού.

Παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά της, ακόμη και όταν οι προσωπικές και ιστορικές τραγωδίες διαδέχονται η μία την άλλη. Η Αννέζα ενσαρκώνει τη δύναμη και τη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τις πατρίδες και τις ζωές τους.

Μιχάλης Γεωργάς – Λεωνίδας Κακούρης

Ο Μιχάλης είναι ένας πατέρας που αγωνίζεται να προστατεύσει την οικογένειά του μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια και συνεχείς ανατροπές.

Από την ιταλική κατοχή στη Σύμη μέχρι τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στην Κωνσταντινούπολη, προσπαθεί να κρατήσει όρθιους τους ανθρώπους του. Εκφράζει την έννοια του καθήκοντος, όμως οι αλλεπάλληλες δοκιμασίες θα τον φέρουν αντιμέτωπο και με τα προσωπικά του όρια.

Μαντάμ Κονστάνς – Δήμητρα Ματσούκα

Η Μαντάμ Κονστάνς είναι μια δυναμική γυναίκα της Κωνσταντινούπολης και ιδιοκτήτρια ατελιέ ραπτικής. Αποτελεί τη γέφυρα προς έναν πιο κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής και βοηθά την Παρασκευούλα να ανοίξει κοινωνικά τα φτερά της.

Μέσα από τη διαδρομή της αναδεικνύεται η θέση των ανεξάρτητων γυναικών σε μια εποχή κατά την οποία η αυτονομία και η προσωπική ελευθερία αποτελούσαν μεγάλες προκλήσεις.

Η υπόθεση της σειράς

Η ιστορία αρχίζει το 1937 στη Σύμη, λίγο πριν από τις μεγάλες αναταράξεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικογένεια του Μιχάλη και της Αννέζας Γεωργά, η οποία παραμένει δεμένη με τις παραδόσεις της, αλλά σύντομα καλείται να αντιμετωπίσει τις σκληρές δοκιμασίες της εποχής.

Οι δύο κόρες τους, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, διαθέτουν εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Η πρώτη έχει γεννηθεί για να τραβά τα βλέμματα, ενώ η δεύτερη έχει μάθει να ζει στη σκιά της. Η σχέση τους θα δοκιμαστεί ακόμη περισσότερο όταν ένας άνδρας βρεθεί ανάμεσά τους.

Πριν από αυτό, όμως, η ζωή ολόκληρης της οικογένειας ανατρέπεται από τον τραγικό χαμό του μικρού αδελφού τους και τις δύσκολες συνθήκες της ιταλικής κατοχής. Οι Γεωργάδες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Σύμη και να αναζητήσουν μια νέα αρχή στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί η μοίρα φέρνει στον δρόμο τους τον Παύλο, έναν γοητευτικό και κοσμοπολίτη άνδρα που θα αλλάξει για πάντα τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο αδελφές. Η Παρασκευούλα θα ζήσει μαζί του έναν μεγάλο έρωτα, την ώρα που η Ελπίδα θα κρατήσει κρυφό ένα πάθος το οποίο θα καθορίσει ολόκληρη τη ζωή της.

Ένας έρωτας που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετατρέπεται στην αφετηρία μιας βαθιάς συναισθηματικής σύγκρουσης. Την ίδια στιγμή, οι προσωπικές ιστορίες των ηρώων διασταυρώνονται με καθοριστικά ιστορικά γεγονότα, όπως τα Σεπτεμβριανά του 1955 στην Κωνσταντινούπολη και οι αναταράξεις που προκάλεσε η κρίση του Σουέζ, επηρεάζοντας τον ελληνισμό της Αιγύπτου.