Για τη ζωή της κάτω από τη σκιά ενός “βαριού” επιθέτου, αλλά και για την τρέχουσα επαγγελματική της πορεία, μίλησε η Θαλασσινή Βοσταντζόγλου στη Σάσα Σταμάτη και την εφημερίδα «S». Η κόρη του Γιάννη Μποσταντζόγλου και της Δήμητρας Παπαδήμα, που φέτος κλέβει τις εντυπώσεις στην παράσταση “Toc Toc” στο θέατρο Βρετάνια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του επαγγέλματος και στην ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με τους διάσημους γονείς της.

Έχει χρειαστεί ποτέ να χτυπήσετε την πόρτα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου;

Φυσικά! Κάνω ψυχοθεραπεία τα τελευταία δύο-δυόμισι χρόνια συστηματικά και ειλικρινά νιώθω ότι είναι η πιο σοβαρή ένδειξη αγάπης προς τον εαυτό μου. Το να πάρεις απόφαση να ζητήσεις βοήθεια για κάποιον λόγο όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε συνυφανθεί είτε με το ότι είσαι τρελός, είτε με το ότι είσαι αδύναμος. Η παράσταση μιλάει πολύ γι’ αυτό, για το στίγμα που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, και θέλω να πιστεύω ότι βάζουμε ένα απειροελάχιστο λιθαράκι στο να απομυθοποιηθεί όλος αυτός ο «τρόμος» που υπήρχε μέχρι τώρα ή το κρυφτό, μην τύχει και μας σχολιάσουν.

Ήταν δύσκολο στην αρχή, έχοντας γονείς τους καταξιωμένους ηθοποιούς Μποσταντζόγλου και Παπαδήμα;

Ήταν δύσκολη δουλειά και είναι και θα είναι. Νομίζω απλώς ότι είχα και ένα 5% μεγαλύτερη δυσκολία μέσα μου -και ίσως την έχω ακόμη- στο να αποδείξω ότι δεν δουλεύω λόγω γονιών. Ελπίζω, κάποια στιγμή, και με την ψυχοθεραπεία, αυτό να φύγει εντελώς.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή σας;

Η απώλεια ενός πολύ καλού μου φίλου, νέου ανθρώπου, πριν από κάποια χρόνια, σε ένα τραγικό δυστύχημα στο βουνό. Νομίζω ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο γιατί δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή πώς να μοιραστώ το πένθος μου. Πώς να εξηγήσω ό,τι έχω μέσα μου, ώστε να καταλάβουν, έστω οι άνθρωποι που με αγαπούν, πόσο με πόνεσε.

Ο πατέρας σας είναι αυστηρός;

Ούτε κατά διάνοια. Κατά καιρούς πολλοί μού λένε ότι ο μπαμπάς φαίνεται άγριος λόγω των ρόλων που έχει κάνει, κυρίως στην τηλεόραση. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος που υπάρχει, με τις μεγαλύτερες ευαισθησίες που υπάρχουν και νομίζω ότι όποιος τον γνωρίζει το καταλαβαίνει αμέσως. Η μαμά μου είναι ακόμα πιο ευαίσθητη, αλλά έχει μάθει να το κρύβει, να εμφανίζεται αυτή η πτυχή της μόνο στους πολύ κοντινούς της. Είμαι περήφανη γι’ αυτήν τους την ευαισθησία.

Οι γονείς σας είχαν δηλώσει ότι, ενώ ήταν μαζί, έμεναν για ένα διάστημα χώρια.

Ναι, αυτό ισχύει. Όταν ήταν πιο νέοι και εκείνοι και εγώ ήμουν ακόμη στο Σχολείο, είχαν περάσει μια φάση μεγάλης έντασης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε αποφάσισαν κάποια στιγμή ότι ήταν καλύτερο, και για εκείνους και για μένα, να ζήσουν σε διαφορετικά σπίτια.

Νομίζω, όμως, ότι η αγάπη που έχουν ήταν τόσο πυρηνική, που δεν κατάφεραν να είναι χώρια, ούτε στα άλλα σπίτια. Τώρα ξαναμένουν μαζί και τους βλέπω πιο καλά από ποτέ.

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου και η Δήμητρα Παπαδήμα είναι μαζί 33 ολόκληρα χρόνια. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ και τα προβλήματα που βίωσαν κάποια στιγμή, τους οδήγησαν σε έναν σύντομο χωρισμό.

