Καλεσμένοι στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης. Το αγαπημένο ζευγάρι ξετύλιξε το χρονικό της κοινής του πορείας, από τη γνωριμία μέχρι τον γάμο, ενώ προχώρησε σε μια απομυθοποίηση των «συνταγών» για τις μακροχρόνιες σχέσεις. Όπως εξήγησαν, η επιτυχία του δεσμού τους δεν κρύβεται σε κάποιο μυστικό, αλλά αποτελεί κυρίως ζήτημα τύχης.

«Μου έκανε επαγγελματική πρόταση για να με ρίξει. Με κυνήγησε πάρα πολύ. Δεν τον ήθελα τότε επειδή ήταν πολύ μικρότερος. Εγώ ήμουν 30 χρονών και αισθανόμουν ότι έπρεπε να πάρω σοβαρές αποφάσεις. Εκείνος ήταν 26 και χώθηκε. Με έπαιρνε 2 η ώρα τη νύχτα να πάμε για ποτό. Ήταν συνεχώς παρών στην ζωή μου.

Είχα αρχίσει μέσα στους 6 μήνες που μεσολάβησαν για να είμαστε μαζί να κάνω πολύ παρέα με τον Τάσο σε φιλικό επίπεδο από την μεριά μου. Τον ήθελα κι εγώ στη ζωή μου και κάποια στιγμή σε μια πρόβα που κάναμε μου λέει για μία κοπέλα που έβγαινε, κι εκεί κάτι ξύπνησε μέσα μου λέω ώπα. Την ήξερα, δεν ήταν φίλη μου, αλλά ήξερα για ποια μιλάμε.

Στην πρόταση γάμου μου έκανε πάρτι έκπληξη με όλους τους φίλους στο σπίτι και DJ και ανθοστήλες, κεριά, τούρτα. Οι φίλοι του τον έβριζαν ότι έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά κι εμείς τι θα κάνουμε», είπε η Θάλεια Ματίκα.

Με τη σειρά του ο Τάσος Ιορδανίδης ανέφερε πως δεν υπάρχουν συνταγές για τον τέλειο γάμο, θεωρώντας πως η σωστή σχέση είναι θέμα τύχης.

«Μια μακρόχρονη σχέση, 18 χρόνια, τυχαίνει. Θα σου πω αλήθειες, τυχαίνει. Δεν υπάρχει ούτε συνταγή επιτυχίας, ούτε τίποτα, τυχαίνει. Μας έχει τύχει εμάς, μας έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Είμαστε δυο άνθρωποι με τη Θάλεια οι οποίοι ταιριάζουμε σε πάρα πολλούς τομείς, στους περισσότερους, σε όλους μην πω. Στην βάση των περισσότερων, τέλος πάντων, ταιριάζουμε», ανέφερε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν κάποιος από τους δυο έχει απιστήσει ποτέ απάντησαν και οι δυο ποτέ.

