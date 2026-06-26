H Θάλεια Ματίκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη, τονίζοντας πως η σχέση τους παραμένει σταθερή και χωρίς κρίσεις.

Η ηθοποιός βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» και όπως ανέφερε, ο γάμος τους μετρά πολλά χρόνια αρμονικής συνύπαρξης.

«Με τον Τάσο δεν έχουμε περάσει ποτέ κρίση στον γάμο μας. Αυτά είναι τυχερά, είναι λαχείο», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σχέση τους ως κάτι σπάνιο και πολύτιμο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή του συντρόφου της, που παρουσιάζει με τη Ζωή Κρονάκη: «Δεν είχα πάει εδώ και δύο χρόνια, αλλά τελικά φέτος έγινε. Με τη Ζωή ταιριάζουν πολύ, δεν θα μπω ανάμεσά τους. Δεν χωρίζω τα ζευγάρια εγώ».

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης είναι παντρεμένοι από το 2011 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου.