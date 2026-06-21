Μια ιδιαίτερη τηλεοπτική συνάντηση παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το πρωί της Κυριακής, καθώς η Θάλεια Ματίκα βρέθηκε για πρώτη φορά στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε», την οποία παρουσιάζει ο σύζυγός της, Τάσος Ιορδανίδης, μαζί με τη Ζωή Κρονάκη.

Η γνωστή ηθοποιός επισκέφθηκε την εκπομπή με αφορμή τη νέα θεατρική περιοδεία που ετοιμάζει με τον Τάσο Ιορδανίδη, παρουσιάζοντας την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Από την πρώτη στιγμή δεν έλειψαν τα πειράγματα ανάμεσα στο ζευγάρι.

Μπαίνοντας στο πλατό, η Θάλεια Ματίκα σχολίασε με χιούμορ πως είχε αποφύγει την εκπομπή όλο αυτό το διάστημα, με τον Τάσο Ιορδανίδη να επιβεβαιώνει ότι και οι δύο είχαν επιλέξει συνειδητά να κρατήσουν τις επαγγελματικές τους ιδιότητες ξεχωριστές.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη θεατρική τους συνεργασία και τους δύο ηθοποιούς να χαρίζουν αρκετές αυθόρμητες και απολαυστικές στιγμές στον αέρα της εκπομπής.

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου. Παντρεύτηκαν το 2011 και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο παιδιά, τον Δάνο και τη Νάγια. Η κοινή τους πορεία συνεχίζεται τόσο στη ζωή, όσο και στη σκηνή, με τη νέα τους παράσταση να αποτελεί ακόμη μία δημιουργική συνεργασία που τους ενώνει.

Govastiletto.gr – «Ήταν η πρώτη μου δουλειά»: Η Θάλεια Ματίκα αφιερώνει την παράσταση στη Μαρινέλλα