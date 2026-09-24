Για τη σχέση της με τον Τάσο Ιορδανίδη, τις δύσκολες στιγμές που έχουν περάσει ως ζευγάρι, αλλά και την οικογένειά τους μίλησε η Θάλεια Ματίκα σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η ηθοποιός δήλωσε πως, 18 χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους, παραμένει ερωτευμένη με τον σύζυγό της και τον θεωρεί τον άνθρωπό της. «Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Τον λατρεύω. Πέρα από τον έρωτα, είναι η συντροφικότητα, είναι πολύ σημαντική. Είναι ο άνθρωπός μου. Είναι αυτός που θα μείνει, αν όλα πάνε καλά, όταν τα παιδιά μας ανοίξουν τα φτερά τους. Θέλω να είναι εκεί μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικονομική καταστροφή

Η Θάλεια Ματίκα αποκάλυψε πως μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη αντιμετώπισαν και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξεκινήσουν ουσιαστικά από την αρχή. Όπως είπε, η περίοδος αυτή συνέπεσε με την απόκτηση των παιδιών τους και την πανδημία του κορονοϊού.

Παρά τις δυσκολίες, όπως τόνισε, ο σύζυγός της δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του. «Όταν πέφτει και πέφτει πολύ χαμηλά, μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια πάντα και προσπάθεια», είπε, εξηγώντας πως αυτή η στάση ζωής είναι ένα από τα στοιχεία που θαυμάζει περισσότερο σε εκείνον.

Οι εγκυμοσύνες και τα παιδιά τους

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις δύο εγκυμοσύνες της, αποκαλύπτοντας πως καμία από τις δύο δεν ήταν προγραμματισμένη. Μίλησε επίσης για τους δύσκολους φυσιολογικούς τοκετούς της, ιδιαίτερα για τη γέννηση του γιου της, που διήρκεσε περίπου 18 ώρες.

Σήμερα ο γιος τους είναι 14 ετών και η κόρη τους 10, ενώ η Θάλεια Ματίκα περιέγραψε τη σχέση που έχει μαζί τους ως ιδιαίτερα στενή. Όπως είπε, από μικρή ηλικία τους μιλούσε ανοιχτά για όλα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεταξύ τους πολύ καλή επικοινωνία και να αισθάνονται την ανάγκη να μοιράζονται μαζί της όσα τους απασχολούν.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως η ζωή του ζευγαριού έχει αλλάξει σημαντικά μετά την απόκτηση των παιδιών, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και η καθημερινότητα δεν τους αφήνουν πλέον τον ίδιο χρόνο που είχαν παλαιότερα.

Τέλος, αποκάλυψε μια τρυφερή αντίδραση των παιδιών τους όταν παρακολούθησαν την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», στην οποία πρωταγωνιστούν μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη. Όπως είπε, και τα δύο παιδιά συγκινήθηκαν έντονα και πίστεψαν πως οι έντονες σκηνές του έργου αντανακλούσαν πραγματικά γεγονότα της ζωής των γονιών τους.

Govastiletto.gr – Τάσος Ιορδανίδης: Στιγμές χαλάρωσης στη Λευκάδα με τη Θάλεια Ματίκα