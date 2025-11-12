Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για το Στούντιο 4, την εμπειρία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και γενικότερα για την τηλεοπτική πραγματικότητα.

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως όταν ξεκίνησαν την εκπομπή, είχαν ασαφείς προσδοκίες. «Αρχικά ήμασταν σε μια μαγνητοσκοπημένη εκπομπή μίας ώρας στον ΣΚΑΪ και μετά πήγαμε στην ΕΡΤ με ζωντανή μετάδοση. Τι να περιμένεις σε μια τέτοια αλλαγή;» σημείωσε.

Για τα νούμερα τηλεθέασης είπε πως είναι σημαντικά, αλλά δεν αποτελούν τον μοναδικό στόχο: «Μπορεί να καλύπτεις τις προσδοκίες ενός σταθμού, αλλά το σημαντικό είναι να βλέπεις τι θέλει ο θεατής. Δεν ζω με τα νούμερα, θέλω να ξέρω ποια θέματα ενδιαφέρουν το κοινό».

Όσο για την πιθανότητα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου να αναλάβει δική της εκπομπή, ο Αναγνωστόπουλος ήταν ξεκάθαρος: «Αν δεχόταν πρόταση να παρουσιάσει μόνη της, θα της έλεγα να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγώ προσωπικά δεν έχω δεχτεί κάτι αντίστοιχο και ειλικρινά, δεν θα ήθελα, γιατί περνάω καλά όπως είναι».

Τέλος, σχολίασε με χιούμορ τις εκπομπές που κόβονται: «Το 1997 κάναμε εκπομπή με τη Σεμίνα Διγενή και κόπηκε σε δύο εβδομάδες. Τότε δεν υπήρχαν social media, απλώς το μαθαίναμε από στόμα σε στόμα!».

Govastiletto.gr – Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Πρεμιέρα για το “Στούντιο 4”