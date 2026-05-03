Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και αναφέρθηκε τόσο στο τηλεοπτικό μέλλον της εκπομπής «Στούντιο 4», όσο και στη συνεχή φημολογία που τον ακολουθεί κάθε σεζόν.

Ο παρουσιαστής σχολίασε με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χρόνο ακούγονται σενάρια για το αν η εκπομπή θα συνεχιστεί ή αν η ομάδα θα μετακινηθεί σε άλλο κανάλι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει φτάσει στο σημείο να αισθάνεται ότι βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο τηλεοπτικών συζητήσεων, κάτι που τον κουράζει και τον φέρνει σε άβολη θέση.

Παράλληλα, εξήγησε πως, σε γενικές γραμμές, οι αποφάσεις για τη συνέχιση μιας εκπομπής εξαρτώνται από τις συζητήσεις και τη βούληση του καναλιού. Αν υπάρχει επιθυμία και από τις δύο πλευρές, τότε οι επαφές προχωρούν, διαφορετικά, όπως ανέφερε, η συνεργασία ολοκληρώνεται φυσικά με το πέρασμα του χρόνου.

Ο ίδιος στάθηκε επίσης, στο γεγονός ότι δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειρίζεται κανείς φήμες που αφορούν την επαγγελματική του πορεία, ειδικά όταν αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζοντας πως αυτό μπορεί να δημιουργεί μια αίσθηση αδικίας για τους εμπλεκόμενους.

Με πιο ανάλαφρο τόνο, έκλεισε λέγοντας πως όλη αυτή η συνεχής ενασχόληση με τα τηλεοπτικά σενάρια, τον έχει φέρει στο σημείο να αυτοσαρκάζεται, δείχνοντας ότι αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ, παρά την πίεση που μπορεί να δημιουργεί.

