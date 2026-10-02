Μια άκρως συγκινητική, και σπάνια οικογενειακή, φωτογραφία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, προσφέροντας στους θαυμαστές της οικογένειας Αντετοκούνμπο μια τρυφερή ματιά από μια πολύ προσωπική τους στιγμή. Η μητέρα της οικογένειας, Βερόνικα, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από τον εντυπωσιακό γάμο του δεύτερου γιου της, Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Κάτια. Στη φωτογραφία όλα τα μέλη της οικογένειας ποζάρουν αγκαλιασμένα, χαμογελαστά και πιο ενωμένα από ποτέ, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι για εκείνους η οικογένεια παραμένει πάνω από όλα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η επί 13 χρόνια σύντροφός του, Κάτια, επισφράγισαν τον μακροχρόνιο έρωτά τους σε μια λαμπερή, αλλά και ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το ζευγάρι, που επιλέγει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διοργάνωσε μια γιορτή για στενούς φίλους και συγγενείς.

Το μυστήριο και το πάρτι που ακολούθησε είχαν έντονο άρωμα NBA, με τα βλέμματα να μαγνητίζει ένα φαντασμαγορικό drone show στον ουρανό. Ο σούπερ σταρ του μπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό του αδελφού του, έχοντας μάλιστα τον επίσημο ρόλο του κουμπάρου. Ο Γιάννης συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οδηγώντας το κέφι στο γαμήλιο γλέντι.

Ο Θανάσης και η Κάτια έχουν ήδη δημιουργήσει τη δική τους όμορφη οικογένεια, καθώς έχουν αποκτήσει δύο παιδιά (διδυμάκια), τα οποία αποτέλεσαν την απόλυτη προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη χαρά κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής.

Όσο για τα υπόλοιπα αδέλφια, η φωτογραφία αποθανάτισε το απίστευτο δέσιμο ανάμεσα στον Γιάννη, τον Θανάση, τον Κώστα και τον Άλεξ. Παρά τις παγκόσμιες επιτυχίες τους στα γήπεδα, τα αδέλφια Αντετοκούνμπο αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία πως οι κοινές τους ρίζες, οι δυσκολίες που πέρασαν μαζί στα Σεπόλια και η αμέριστη υποστήριξη της μητέρας τους, Βερόνικας, είναι τα στοιχεία που τους κρατούν πάντα προσγειωμένους και αγαπημένους.