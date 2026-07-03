Την Παρασκευή 3 Ιουλίου μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα έγινε γνωστό πως την ερχόμενη Κυριακή στις 3 Ιουλίου παντρεύεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, την εκλεκτή της καρδιάς του, Κάτια με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και 13 χρόνια.

Μάλιστα, έχουν αποκτήσει μαζί δίδυμα κοριτσάκια. Ένας από τους κουμπάρους θα είναι ο αδερφός του, Γιάννης και καλεσμένοι θα είναι λίγοι αθλητές, φίλοι και συγγενείς, αφού θέλουν να πραγματοποιηθεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Λίγα λόγια για τον Θανάση Αντετοκούνμπο

Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου 1992 στα Σεπόλια και είναι ο δεύτερος από τους πέντε γιους των Τσαρλς και Βερόνικα Αντετοκούνμπο, με καταγωγή από τη Νιγηρία. Συγκεκριμένα, έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Φράνσις, που είναι ποδοσφαιριστής στη Νιγηρία και τρεις μικρότερους: τον Γιάννη, τον Κώστα και τον Άλεξ.

Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα και φτωχικά ενώ για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια, πουλούσε μαζί με τον αδελφό του, Γιάννη, γυαλιά και ρολόγια σε υπαίθριες αγορές. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το μπάσκετ, το 2008, από τις παιδικές ακαδημίες του Φιλαθλητικού.

Στα τέλη Αυγούστου 2025 συμφώνησε να επιστρέψει στους Μιλγουόκι Μπακς για μία σεζόν και 2,9 εκατομμύρια δολάρια. Αργότερα εκείνη τη χρονιά, ο μικρότερος αδελφός του, ο Άλεξ, υπέγραψε two-way contrct με τους Μιλγουόκι Μπακς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία συλλόγου του ΝΒΑ που τρία αδέλφια — ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Άλεξ — αγωνίζονται στην ίδια ομάδα.

Από το καλοκαίρι του 2016, μαζί με τον αδερφό του, Γιάννη δραστηριοποιούνται με τη διοργάνωση των Antetokounbros, η οποία αποτελείται από αγώνες επίδειξης και φιλικά παιχνίδια με σκοπό την προώθηση της καλαθοσφαίρισης και της ευρύτερης αθλητικής άμιλλας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

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Το 2016, περιελάμβανε αγώνες επίδειξης στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην περιοχή των Σεπολίων στην Αθήνα. Το 2017, περιελάμβανε 2 φιλικούς αγώνες στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο στη Θεσσαλονίκη και στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα, εναντίον της εθνικής ομάδας αντρών του 2005 η οποία υπήρξε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και είχε καταταγεί 2η στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2006.

Το 2019, η γιορτή στήθηκε στο γήπεδό των Σεπολίων και αφορούσε τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3×3 για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 14-18 ετών.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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