Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του έζησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την επί 13 χρόνια σύντροφό, Κάτια.

Το ζευγάρι, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποίησε τον γάμο του το Σάββατο 4 Ιουλίου σε παραθαλάσσια περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του κουμπάρου και στάθηκε δίπλα στον αδελφό του κατά τη διάρκεια της τελετής.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση, όπου οι νεόνυμφοι γιόρτασαν τη σημαντική αυτή ημέρα μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η μητέρα του μπασκετμπολίστα, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook βίντεο από το γλέντι που ακολούθησε, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Στα στιγμιότυπα καταγράφονται στιγμές από τη διασκέδαση των καλεσμένων και τη συγκίνηση της οικογένειας, που γιόρτασε μέχρι αργά το νέο ξεκίνημα του Θανάση Αντετοκούνμπο και της συζύγου του.

Govastiletto.gr – Παντρεύτηκε o Θανάσης Αντετοκούνμπο με κουμπάρο τον αδερφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο