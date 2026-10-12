Για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Άννα Δημητρίεβιτς, αλλά και για τη δική του φιλοσοφία γύρω από τον γάμο μίλησε ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Ο γνωστός ηθοποιός, που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, τόνισε πως η απόφαση δύο ανθρώπων να παντρευτούν δεν εγγυάται ότι θα είναι για πάντα μαζί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεταβολές που παρατηρούνται στις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις, εξηγώντας πώς αυτές επαναπροσδιορίζουν ακόμη και τους πιο ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς γάμους.

Τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν καβγά με τη σύζυγό του

Όταν η παρουσιάστρια, Ναταλία Γερμανού τον ρώτησε τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν καβγά με τη σύζυγό του, ο Θανάσης Ευθυμιάδης στάθηκε στις αλλαγές που συντελούνται σήμερα στην κοινωνία, από τη θέση της γυναίκας έως την επίδραση των social media. Όπως είπε, το γεγονός ότι δύο άνθρωποι είναι σήμερα ζευγάρι, δεν εγγυάται ότι θα συνεχίσουν να είναι μαζί και στο μέλλον, ενώ καθοριστικό ρόλο τόνισε ότι παίζει η εσωτερική προετοιμασία του καθενός.

Όπως είπε ο ηθοποιός: «Με την Άννα μπορούμε να τσακωθούμε, αλλά όχι μόνο να τσακωθούμε, μπορούμε και να χωρίσουμε, γιατί ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο. Αυτό που ζούμε τώρα εμείς, η γενιά μας, η αλλαγή στη θέση της γυναίκας στον δυτικό κόσμο, οι αλλαγές με τα social media, όλα αυτά δημιουργούν γρήγορες και απότομες αλλαγές. Το ότι είσαι σήμερα με έναν άνθρωπο σε μια σχέση ή έναν γάμο, δεν σημαίνει ότι θα είσαι και αύριο. Τα πράγματα αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η προετοιμασία, η εκπαίδευση που έχει κάνει ο καθένας μέσα του, θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να συνεχίσεις με έναν άνθρωπο ή και τον τρόπο με τον οποίο μπορείς και να μην συνεχίσεις».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Ευθυμιάδης αναφέρθηκε στη στάση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε στην ίδια εκπομπή τον χωρισμό του, επισημαίνοντας πως ο τρόπος με τον οποίο κάποιος διαχειρίζεται το τέλος μιας κατάστασης αντανακλά την προσωπική του καλλιέργεια. «Μου άρεσε πολύ η στάση του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου, ότι ναι ολοκληρώνεται ένας κύκλος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα τον ολοκληρώσεις δείχνει το πώς έχεις καλλιεργήσει τον εαυτό σου» σχολίασε.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την απορία της Ναταλίας Γερμανού, η οποία τον ρώτησε αν προσπαθούσε να της περάσει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Τότε, ο ηθοποιός διευκρίνισε πως δεν υπονοούσε κάτι, αλλά μιλούσε έχοντας πλήρη επίγνωση των αλλαγών που χαρακτηρίζουν την εποχή. «Προσπαθείς να μου πεις κάτι;» αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια. «Όχι, απλώς είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς» απάντησε εκείνος.

govastiletto.gr -Θανάσης Ευθυμιάδης: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει»