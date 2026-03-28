Ο Θανάσης Κουρλαμπάς κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Καλύτερα Αργά», περιέγραψε πως το χιούμορ αποτέλεσε βασικό μηχανισμό άμυνας για τον ίδιο: «Από μικρός χρησιμοποιούσα το χιούμορ για να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις. Παρότι πέρασα δύσκολα, ήμουν αυτός που φρόντιζε να περνάει καλά η παρέα».

Ο ίδιος “γύρισε πίσω” στα παιδικά του χρόνια και μίλησε για τις δύσκολες εμπειρίες που σημάδεψαν την πορεία του.

Όπως αποκάλυψε, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με προβλήματα υγείας στην οικογένεια, ενώ έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία, γεγονότα που τον επηρέασαν βαθιά.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι, ακόμη και σήμερα, βλέπει το χιούμορ ως πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας, παρόλο που δεν είναι πάντα εύκολο να το διατηρεί κανείς.

Παράλληλα, μίλησε με αγάπη για την υποκριτική, την οποία χαρακτήρισε ως ένα «παιχνίδι» που του προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και δημιουργικής έκφρασης.

«Η δουλειά μας είναι ένα σοβαρό, αλλά και όμορφο παιχνίδι, που έχει αξία τόσο για εμάς, όσο και για τον κόσμο», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της τέχνης για την ψυχή των θεατών.

