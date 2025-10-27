Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Θανάσης Λάλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τη ζωή του, τη δουλειά του, αλλά και τον γάμο του με την ηθοποιό Χρύσα Ρώπα.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που είδαν και στήριξαν τη δίψα μου, πρώτα από όλους τους δικούς μου ανθρώπους. Ακόμα και εκείνους που δεν είμαι πια κοντά, με βοήθησαν πολύ», ανέφερε ο δημοσιογράφος και εικαστικός.

Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση του με την Χρύσα Ρώπα και τον σημαντικό ρόλο της στη ζωή του: «Πριν ασχοληθώ με τη ζωγραφική, υπήρξε κάποιος στη ζωή μου που μου είπε ότι θα ζω κάποτε με τη ζωγραφική. Και της το οφείλω!

Με τη Χρύσα ήμασταν ένα πρωινό στο Παρίσι, εκεί το αισθάνθηκε και μου το είπε και της οφείλω πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι που αγαπιούνται βλέπουν πράγματα ο ένας στον άλλον».

Με τα λόγια του αυτά, ο Θανάσης Λάλας αποτυπώνει τη σημασία της υποστήριξης και της αγάπης στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία.