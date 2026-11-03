Την απογοήτευσή του για το τέλος της συνεργασίας του με το OPEN εξέφρασε ο Θανάσης Πάτρας, αποκαλύπτοντας πως ενημερώθηκε οριστικά για την απόφαση του σταθμού στις 23 Αυγούστου, όταν πλέον ήταν δύσκολο να αναζητήσει την επόμενη επαγγελματική του κίνηση.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, και μίλησε στη Σίσσυ Χρηστίδου για την εκπομπή που παρουσίαζε την προηγούμενη σεζόν, αλλά και για την αλλαγή της ώρας προβολής της, η οποία, όπως υποστήριξε, επηρέασε την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει.

Η αλλαγή στο πρόγραμμα και το τέλος της συνεργασίας με το OPEN

Ο Θανάσης Πάτρας εξήγησε πως δεν έμαθε ποτέ τον πραγματικό λόγο για τον οποίο δεν συνεχίστηκε η εκπομπή του, την οποία περιέγραψε ως μια δημιουργική προσπάθεια με θετική ανταπόκριση.

«Πέρυσι έκανα μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ, σχολιάστηκε πολύ καλά, μια δουλειά που πήγαινε καλά και ουσιαστικά τελείωσε η χρονιά και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, η οριστική ενημέρωση ήρθε στις 23 Αυγούστου. «Εγώ έμαθα ότι θα σταματήσω οριστικά στις 23 Αυγούστου. Στις 23 Αυγούστου μου ανακοινώθηκε οριστικά ότι δεν θα συνεχίσω. Όταν τελειώνει κάτι στις 23 Αυγούστου, είναι πολύ δύσκολο να βρει κάτι να συνεχίσεις την προσπάθειά σου», είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην απόφαση να μεταφερθεί η εκπομπή από τη μεσημεριανή ζώνη σε βραδινή ώρα, εξηγώντας πως είχε εκφράσει εξαρχής τις επιφυλάξεις του.

«Όταν έγινε αυτή η αλλαγή από το μεσημέρι που πήγαμε βράδυ, τους είπα ότι στην ουσία μου ζητάνε να αυτοκτονήσω», σημείωσε, εξηγώντας ότι θεωρούσε δύσκολο να χτιστεί ένα νέο πρόγραμμα απέναντι σε μια παραγωγή με πολύ μεγαλύτερο budget, όπως το «YFSF».

Παράλληλα, τόνισε πως δεν είχε ενημερωθεί ότι υπήρχε πρόβλημα με τα νούμερα τηλεθέασης και υπογράμμισε ότι μια εκπομπή που δείχνει να αποκτά δυναμική χρειάζεται στήριξη για να εξελιχθεί.

«Σαφώς και είμαι πικραμένος»

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε πως η εξέλιξη αυτή του άφησε πικρία, χωρίς ωστόσο να αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί συνολικά στην επαγγελματική του πορεία.

«Αυτό που έγινε πέρυσι ξέρω ότι έχει όνομα… Είμαι καλός, αλλά δεν είμαι βλάκας. Όλοι μας κάνουμε τον βλάκα μερικές φορές. Κάποιες φορές με επιτυχία και κάποιες με αποτυχία», δήλωσε.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε τη συναισθηματική του κατάσταση: «Με ρωτάνε όλα αυτά τα χρόνια αν αισθάνομαι αδικημένος. Όχι, καθόλου αδικημένος δεν αισθάνομαι… Προφανώς και υπάρχει μια πίκρα όμως».

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