Την επέτειο των 19 χρόνων γάμου του γιόρτασε ο Θανάσης Πάτρας με τη σύζυγό του, Κατερίνα Παγώνη, προβαίνοντας σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής δημοσίευσε ένα φωτογραφικό κολάζ από την ημέρα του γάμου τους, συνοδεύοντάς το με θερμά λόγια αγάπης και εκτίμησης προς τη γυναίκα της ζωής του.

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι εμφανίζεται την ημέρα του γάμου του, χαμογελαστό και εμφανώς ευτυχισμένο. Η Κατερίνα Παγώνη ποζάρει με το νυφικό της, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί με τον σύζυγό της. Πρόκειται για εικόνες από το προσωπικό τους άλμπουμ, τις οποίες ο Θανάσης Πάτρας δεν συνηθίζει να δημοσιεύει συχνά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thanasis Patras (@patras_thanasis)



Στο μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση, ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τη βαθιά αγάπη του για τη γυναίκα της ζωής του. Με λίγες, αλλά ουσιαστικές λέξεις, αναφέρθηκε σε όλα όσα έχουν μοιραστεί αυτά τα χρόνια, από τις όμορφες στιγμές μέχρι τις δοκιμασίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μαζί.

«Πέρασαν 19 Ιουλίδες και η μόνη σταθερά μου είσαι εσύ.

Στα εύκολα και στα δύσκολα, στις συννεφιές και τις ξαστεριές.

Να μείνεις για πάντα εδώ αγαπημένη μου.

Με το ίδιο χαμόγελο και την ίδια ζεστή αγκαλιά.

Σ’ αγαπώ πολύ.

Χρόνια μας πολλά, Να ζήσουμε!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Πάτρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thanasis Patras (@patras_thanasis)

Ο Θανάσης Πάτρας και η Κατερίνα Παγώνη βρίσκονται μαζί περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2007. Παρά τη δημοσιότητα που συνοδεύει την επαγγελματική πορεία του παρουσιαστή, το ζευγάρι έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική του ζωή, πραγματοποιώντας λίγες κοινές δημόσιες εμφανίσεις και κρατώντας την καθημερινότητά του μακριά από τα φώτα.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, την Ιλία, η οποία ήρθε στη ζωή του έπειτα από μια δύσκολη και απαιτητική διαδρομή. Ο Θανάσης Πάτρας και η Κατερίνα Παγώνη έχουν μιλήσει ανοιχτά για τις προσπάθειες που έκαναν προκειμένου να γίνουν γονείς, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να περάσουν από δέκα εξωσωματικές μέσα σε επτά χρόνια.

govastiletto.gr -Θανάσης Πάτρας: Μας δείχνει για πρώτη φορά τον πατέρα του