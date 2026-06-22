Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα – την Κυριακή 21 Ιουνίου – ο Θανάσης Πάτρας θέλοντας να τιμήσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram.

Ο γνωστός παρουσιαστής δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία με τον πατέρα του στα social media, με τους διαδικτυακούς του φίλους να σχολιάζουν αμέσως την εκπληκτική ομοιότητα ανάμεσά τους.

«Xρόνια μας πολλά πατέρα ,σε αγαπώ και προσπαθώ πάντα να είμαι ότι μου έμαθες! Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο παρουσιαστής, εκφράζοντας την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει για τον πατέρα του.

Δείτε την ανάρτηση: