Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε ο Θανάσης Πάτρας το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Μαρτίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής του. Ο παρουσιαστής κλήθηκε να σχολιάσει την αιφνίδια απόφαση του σταθμού για το «Ώρα για ψυχαγωγία», το οποίο από καθημερινό μετατρέπεται πλέον σε εβδομαδιαίο, περιορίζοντας τη συχνότητα προβολής του σε μία μόνο φορά την εβδομάδα.

«Κάθε Κυριακή από εδώ και πέρα. Μπορεί να μην θέλαμε Σαββατοκύριακο, αλλά από εδώ και πέρα Κυριακή. Μου ζητήθηκε από το κανάλι να κάνω αυτό το project, το δέχτηκα, οπότε η ζωή συνεχίζεται», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας.

Και συνέχισε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την μέχρι τώρα πορεία της εκπομπής. Το κανάλι είναι κανάλι, θέλει άλλα πράγματα και πάμε να τα κάνουμε με πολλή χαρά».

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτή η αλλαγή. Όταν αλλάζει μια διεύθυνση έχει έναν δικό του σχεδιασμό. Αυτό θέλει το κανάλι οπότε τι θα έλεγα, “ευχαριστώ πολύ δεν θέλω;”. Υπάρχει στήριξη από το κανάλι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θεωρώ υποβάθμιση ότι έφυγα από το μεσημέρι και πήγα βράδυ», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Θανάσης Πάτρας.

Να υπενθυμίσουμε ότι μετά την ανάληψη της διεύθυνσης προγράμματος από τον Θέμη Μάλλη, ανακοινώθηκαν επισήμως οι πρώτες αλλαγές.

Στο δελτίο Τύπου του OPEN ανακοινώθηκε ότι το Real View μετακινείται στη καθημερινή μεσημβρινή ζώνη και η εκπομπή του Θανάση Πάτρα θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στην απογευματινή ζώνη.

