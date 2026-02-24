Καλεσμένοι στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη.

Το αγαπημένο ζευγάρι, λίγο πριν υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειάς του, μίλησε για τα 17 χρόνια της κοινής του πορείας, που ξεκίνησε από ένα μπαράκι στην Πανόρμου και οδήγησε σε μία ακλόνητη σχέση ζωής.

«Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω «μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν να χωρίσουν;». Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές. Και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας… που τις ξεπεράσαμε. Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε, ας πούμε, και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι…» αποκάλυψε ο αγαπημένος ηθοποιός.

«Θεωρώ πιο πιθανό να χωρίσεις αν έχεις παιδί με την ένταση… Κλονίζονται τα πάντα, αλλάζουν όλα» σχολίασε η Αγοραστή Αρβανίτη.

Περιγράφοντας τη συνθήκη της γνωριμίας τους, ο ηθοποιός αποκάλυψε: «Τότε ο φίλος μου ο Γιώργος μού είχε πει να βγούμε. Πήγα σε ένα μπαράκι, ήταν η ξαδέλφη του με τις φίλες της και όλοι όρμηξαν, και πελάτες και η παρέα του φίλου μου, για φωτογραφίες, χαμός. Υπήρχε μια κοπέλα πολύ όμορφη που ήταν σαν να μην την ένοιαζε τίποτα. Μου άρεσε που μου άρεσε, αλλά ήταν και μέσα στο μπούγιο μια ατάραχη κοπέλα. Μου έκανε εντύπωση, ήταν και λίγο ο εγωισμός μου».

