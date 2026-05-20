Βαρύ πένθος βιώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ειδικότερα, ο γνωστός πρωταγωνιστής έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση το απόγευμα της Τρίτης (19/5), κοινοποιώντας μια κοινή εικόνα του πατέρα του με το παιδί του, σημειώνοντας: «Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο… Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα… Θα σ’ αγαπάμε πάντα… Θα σ’ αγαπώ πάντα…».

Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι…».

