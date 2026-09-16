Τις αναμνήσεις του από τη 19χρονη πορεία του στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη μοιράστηκε ο Θανάσης Βασιλάς στην εκπομπή «Studio 4». Ο επί σειρά ετών βασικός μπουζουξής και στενός συνεργάτης του αγαπημένου τραγουδιστή μίλησε στον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες και ιδιαίτερες στιγμές από τη κοινή τους διαδρομή στη μουσική.

Αρχικά ο έμπειρος μουσικός είπε: «Έχω συνεργαστεί με όλα τα ονόματα αλλά με τον Γιώργο ήμουν τα περισσότερα, 19 χρόνια, κι εκείνος τα περισσότερα χρόνια της πορείας του ήταν μαζί μου. Ήταν αυθεντικός, αληθινός απόλυτα και αυτό αγάπησε ο κόσμος σε εκείνον».

Και συνέχισε: «Ήταν αληθινός στις εμφανίσεις του, έκανε αυτό που ένιωθε. Ποτέ δεν θα έκανε κάτι για να προκαλέσει, δεν προσποιούνταν ποτέ. Αν ήταν καλά, θα το έβλεπες. Αν δεν ήταν καλά, επίσης. Όταν βαριόταν στη σκηνή, θα το έβλεπες».

Τα τραγούδια που αγαπούσε και οι πρόβες τους στο καμαρίνι

Για τα τραγούδια που αγαπούσε ο καλλιτέχνης και τις πρόβες τους στο καμαρίνι, ο Θανάσης Βασιλάς είπε: «Αυτό που τον κέντριζε πάντα -αν και κάθε βραδιά είναι διαφορετική- θα ήταν να μου πει να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Λάτρευε τα παλιά λαϊκά του Στράτου Διονυσίου. Με φώναζε για ζέσταμα στο καμαρίνι. Πήγαινα με το μπουζούκι, πίναμε ένα σφηνάκι και λέγαμε παλιά λαϊκά που δεν τα ήξερε κανένας. Ήθελε να κάνει πάντα αυτό το κάτι το διαφορετικό.

Για την προσωπικότητά του και το γεγονός ότι δεν τον ενδιέφεραν τα χρήματα δήλωσε: «Δεν πολυβγαίναμε έξω. Θα βρισκόμασταν συχνά στο σπίτι του για συζητήσεις, για πρόβες. Όταν άρχιζε να μην περνάει καλά στο μαγαζί, ήθελε να τελειώνει η σεζόν για να σταματήσει. Ενώ θα μπορούσε να κάνει 150 εμφανίσεις τον χρόνο, διάλεγε να κάνει 50. Δεν κοιτούσε τα λεφτά».

Και συνέχισε: «Μια χρονιά σχετικά πρόσφατα αποφάσισε να φορέσουμε όλοι οι μουσικοί άσπρα ρούχα. Εγώ είπα στον μαέστρο ότι δεν μπορώ να το κάνω, ας πάρει κάποιον άλλο. Λέει τότε ο Γιώργος “ωραία, εσύ φόρεσε μαύρα”. Μετά μας είπαν ότι δεν γίνεται, υπήρξε ένας εκνευρισμός μεταξύ μας και με πήρε τηλέφωνο».

Έπειτα πρόσθεσε: «Μου λέει “με στεναχώρησες, γιατί μου είπαν ότι θα φύγεις, είμαστε 18 χρόνια μαζί”. Τα βρήκαμε στο “άσπρο πουκάμισο με μαύρο παντελόνι”. Δεν το χωράει ο νους μου ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πολύ άσχημο και πολύ άδικο. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι ο Γιώργος δεν είναι μαζί μας».

Και δήλωσε συνηθισμένος: «Το τελευταίο διάστημα, έναν χρόνο που σταματήσαμε τη συνεργασία μας, δεν είχαμε επαφές. Τα πρώτα δευτερόλεπτα που έπαιξα το τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, δεν πίστευα ότι μου συμβαίνει αυτό που ζω. Συνήθως έμπαινα εγώ με το μπουζούκι, ο Γιώργος άναβε τσιγάρο στην πίστα και μπορεί για 3 λεπτά να μου έλεγε να παίζω μέχρι να μπει κι αυτός».

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