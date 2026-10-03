Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη σχέση που είχε αναπτύξει με την οικογένειά του μίλησε ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο οποίος βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία τοποθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής.

Παράλληλα, μίλησε για την εικόνα που είχε σχηματίσει από τότε για εκείνον, αλλά και για την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου μετά τον θάνατό του.

Η επικοινωνία με την αδερφή του πριν την κηδεία

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης αποκάλυψε πως τις ώρες πριν από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη είχε μια πολύωρη τηλεφωνική συνομιλία με την αδερφή του, Βάσω Μαζωνάκη. Όπως είπε, εκείνη του μετέφερε την εικόνα από την ανταπόκριση του κόσμου, καθώς συνεχώς έφταναν μηνύματα και τηλεφωνήματα από ανθρώπους που ήθελαν να βρεθούν στην κηδεία.

«Πριν την κηδεία μίλαγα με τη Βάσω στις 2 το πρωί, την αδερφή του. Μου έλεγε για την αγάπη του κοινού. Την έπαιρναν τηλέφωνο ότι καταφθάνουν πούλμαν. Ξέρεις τώρα, εγώ επειδή πήγα στην κηδεία δεν περίμενα αυτή την αγάπη του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο οι στίχοι του φαίνεται πως άγγιξαν ακόμη περισσότερο τον κόσμο μετά τον θάνατό του.

«Το έφτιαξε μόνος του το οικοδόμημα που λέγεται Μαζωνάκης»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης θυμήθηκε στη συνέχεια την πρώτη εικόνα που είχε από τον Γιώργο, όταν τον είχε δει να εμφανίζεται στο Διογένης Palace, στις αρχές της καριέρας του.

«Εγώ τότε δούλευα στο Διογένης Palace, όταν ήρθε το ’93 νομίζω, ήρθε πιτσιρικάς από την Πάτρα. Είδα ένα παιδάκι όμορφο, με τα γαλανά μάτια, έτσι ατίθασος, νέος, ωραίος και με μια μπάσα φωνή», θυμήθηκε.

Μιλώντας για την πορεία του τραγουδιστή, ο ηθοποιός έκανε λόγο για έναν καλλιτέχνη που κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή και να παραμείνει διαχρονικά αγαπητός στο κοινό.

«Εμείς οι καλλιτέχνες καταλαβαίνουμε. Το έφτιαξε μόνος του το οικοδόμημα που λέγεται Μαζωνάκης», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζουν να ακούγονται καθημερινά, παρά τον θάνατό του.

«Δεν περνάω από σπίτι παιδιά, είτε στα μαγαζιά να ακούω κάθε μέρα τραγούδια του Μαζωνάκη. Δηλαδή είναι απίστευτο. Έχει φύγει ο άνθρωπος και ακόμα το όνομά του παίζεται», ανέφερε.

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