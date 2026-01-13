Για τον γιο του, αλλά και τη ζωή του στο ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσε, μίλησε ο Θανάσης Βισκαδουράκης το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή Buongiorno.

«Ο γιος μου είναι εννέα χρονών. Νομίζω είναι το ωραιότερο δώρο που μου έχει κάνει η ζωή. Του δώσαμε το όνομα Ιερώνυμος γιατί εγώ είμαι δίπλα στον μακαριστό από το 1975, τον γνωρίζω από Αρχιμανδρίτη, είμαι κοντά του, με μεγαλώνει.

Αυτός μου είπε ότι με μεγάλωσε στη Θήβα από τα 5 μέχρι τα 18, αλλά έχω γεννηθεί στην Αθήνα… Εγώ με την Αθήνα δεν είχα καμία επαφή, δεν την ήξερα…», είπε αρχικά ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

«Θέλω να πάρω τον γιο μου και να τον πάω στο ορφανοτροφείο που μεγάλωσα… Του έχουμε εξηγήσει γιατί έχει πάρει αυτό το όνομα…», ανέφερε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός.

Ακόμα, ο Θανάσης Βισκαδουράκης εξομολογήθηκε: «Ο μπαμπάς μου έφυγε το 2013 από τη ζωή. Τη μαμά μου δε την γνώρισα ποτέ. Έμαθα το ιστορικό της μέσα από την αδερφή μου. Δεν την ξέρω καλά… Στο ορφανοτροφείο πήγα το 1974, ήμουν 4,5 ετών…».

