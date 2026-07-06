Ο Θανάσης Βισκαδουράκης βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και παραδέχτηκε ότι βρίσκεται σε αναμονή για την έγκριση της υποψηφιότητάς του ως Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στην αρχή, όταν τον πήραν τηλέφωνο για να του κάνουν την πρόταση, θεώρησε ότι κάποιος του κάνει πλάκα. Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι δεν είναι πλάκα, το εξέλαβε ως ένα θείο δώρο.

«Το πήρα απόφαση. Έχουν γίνει συζητήσεις απλώς περιμένουμε και το κάλεσμα του πρωθυπουργού της χώρας. Πρέπει να γίνει και η επίσημη ανακοίνωση από το κόμμα. Αν προκύψει η υποψηφιότητα τελικά, εννοείται ότι μπω στα βαθιά και είμαι έτοιμος γι’ αυτό, έχω μάθει από μικρός να κολυμπάω στα βαθιά…» είπε αρχικά ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Και πρόσθεσε: «Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς, δικηγόρους αλλά, δεν είναι καλό να μπει και ένα πανεπιστήμιο του δρόμου; Ωραίο είναι να συνδυαστεί ο δρόμος με το πανεπιστήμιο των γνώσεων. Τα πανεπιστήμια των γνώσεων δεν έχουν σώσει ακόμη την Ελλάδα».

«Όταν δέχτηκα το τηλέφωνο από το Μαξίμου, στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα…Για μένα, η πιθανή εμπλοκή με την πολιτική είναι θείο δώρο, δε με ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι…» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

govastiletto.gr – Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ξέρω ότι ζω καταλάθος – Θα μπορούσα να είμαι και φυλακή»