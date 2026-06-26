Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» έδωσε ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε για την οικογένειά του, την υιοθεσία αλλά και την πολιτική και συζητώντας για τις δυσκολίες που πέρασε από μικρό παιδί, επισήμανε πως με τη βοήθεια του Θεού κατάφερε να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται πλέον.

Μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης τόνισε πως αν οι γονείς είναι πάνω από κάθε παιδί, αυτό θα «σωθεί» και επειδή ο ίδιος μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο υποστηρίζει πως ζει χάρη στον Θεό: «Μου λέει ο αδερφός μου “Το ξέρεις ότι ζούμε κατά λάθος;”. Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα. Αλλά είχα έναν σύμμαχο. τον Θεό», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως έχει μάθει τον γιο του να ευγνωμονεί τον Θεό καθημερινά για όσα έχουν: «Το πρώτο πράγμα που λέω στον γιο μου “Είπαμε καλημέρα; Κλείσε τα μάτια, Άρχοντα… Άρχοντα, καληνύχτα, σ’ αγαπάω, έπαιξα μπάλα, πήγα στο σχολείο… Περάσαμε καλά. Καληνύχτα”. Όχι υπερβολές», ανέφερε.

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο να υιοθετήσει ένα παιδί, δηλώνοντας πως η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη ευτυχία: «Έχω σκεφτεί να υιοθετήσω παιδί. Κακώς ήμουν τσαχπινιάρης μικρός. Θα ήθελα να παντρευτώ να κάνω πολύτεκνη οικογένεια. Τι βλακεία που άκουγα τους φίλους μου, που παρασύρθηκα. Μπουζούκια, βόλτες… Η ευτυχία δεν είναι εκεί, είναι στην οικογένεια. Και στενοχωριέμαι που βγαίνουν πολλοί επώνυμοι και λένε ότι είναι δύσκολο. Ναι, η ζωή έχει δυσκολίες, έχει αντιξοότητες. Το να μεγαλώνεις παιδί είναι ευθύνη, είναι ο σταυρός του μαρτυρίου που πρέπει να το περάσεις και να ευχαριστείς τον Θεό. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι τρελαινόμαστε και απογοητευόμαστε. Μας τα έχουν δώσει όλα. Όχι δεν δίνονται όλα, πρέπει να κοπιάσεις για να τα έχεις όλα. Ακόμα και ο Χριστός σταυρώθηκε. Δεν έχω καταλάβει γιατί όλοι τα θέλουμε όλα έτοιμα, όλα ωραία. Η ευτυχία πολύ δύσκολα έρχεται, πρέπει να την κυνηγήσεις. Η δυστυχία έρχεται απρόσμενη και οι δυσκολίες. Κι αν δεν κοπιάσεις πώς θα αγαπήσεις το παιδί σου;», είπε.

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