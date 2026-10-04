Ο Θάνος Καληώρας μίλησε για τις περιόδους της καριέρας του κατά τις οποίες δεν είχε επαγγελματικές προτάσεις, αλλά και για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ηθοποιός όταν μένει για μεγάλο διάστημα εκτός δουλειάς.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει βρεθεί αρκετές φορές σε μια τέτοια κατάσταση, χωρίς όμως να επιτρέψει στην απουσία προτάσεων να επηρεάσει την πίστη του στη δουλειά του.

«Έχω περάσει πολλές περιόδους που δεν έκανα σχεδόν τίποτα»

Ο Θάνος Καληώρας παραδέχτηκε ότι η επαγγελματική αδράνεια είναι μια δύσκολη πραγματικότητα για έναν ηθοποιό, η οποία για ορισμένους μπορεί να γίνει ακόμη και δυσβάσταχτη.

«Τις διαχειρίζομαι πολύ ψύχραιμα. Έχω περάσει πάρα πολλές περιόδους που δεν έκανα σχεδόν τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο, για κάποιους δυσβάσταχτο. Προχωρώ, όμως. Έχω πίστη σε αυτό που κάνω», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το ζητούμενο είναι να συνεχίζει κανείς την πορεία του, ακόμη κι όταν οι ευκαιρίες δεν έρχονται με τον ρυθμό που θα ήθελε.

Η συμβουλή του στους νέους ηθοποιούς

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την υποκριτική, τονίζοντας πως χρειάζεται να διατηρήσουν ζωντανή την αγάπη και το πάθος τους για το επάγγελμα.

«Αν μου ζητήσει κάποιος τη συμβουλή μου, θα του τη δώσω. Έχω πολλή αγάπη, μεράκι και ζήλο για αυτή τη δουλειά μέχρι σήμερα. Αυτά τα στοιχεία τους λέω να μην τα χάσουν ποτέ, γιατί σήμερα έχεις μια επιτυχία και αύριο μια αποτυχία. Μπορεί σήμερα ο κόσμος να σε αγαπάει και αύριο να σε ξεχάσει», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Θάνος Καληώρας υπογράμμισε πως η διάρκεια στον χώρο της υποκριτικής απαιτεί επιμονή και σταθερή προσπάθεια.

«Χρειάζεται συνεχής δουλειά, πίστη και αγάπη σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να υπάρξεις», είπε.

Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / NDP PHOTO

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