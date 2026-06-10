Ο Θάνος Καληώρας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, όπου μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και για την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με την τηλεόραση, σημειώνοντας πως, παρότι ξεκίνησε από το θέατρο, η τηλεοπτική του παρουσία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική του αναγνωρισιμότητα.

Παράλληλα, σχολίασε πως αρκετοί ηθοποιοί που παλαιότερα απέρριπταν την τηλεόραση, πλέον δραστηριοποιούνται έντονα σε αυτή.

Ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης αποτέλεσε η αναφορά του στον γιο του, Γιώργο Καληώρα, ο οποίος είναι σκηνοθέτης.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντάς τον ως «το μεγαλύτερο παράσημο της ζωής του», ενώ μίλησε με υπερηφάνεια τόσο για τον επαγγελματισμό του, όσο και για τον χαρακτήρα του.

Όπως αποκάλυψε, ο γιος του έχει αποκτήσει και μια κόρη, η οποία είναι και βαφτιστήρι του, κάτι που τον κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, καθώς έχει διπλό ρόλο στη ζωή της ως παππούς και νονός.

Ο Θάνος Καληώρας έχει αποκτήσει τον Γιώργο Καληώρα από τον γάμο του με την ηθοποιό Τζέσυ Παπουτσή, με την οποία υπήρξαν παντρεμένοι από το 1979 έως το 1989.

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