Για το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1 και την ολοκλήρωση του τηλεπαιχνιδιού «5Χ5» μίλησε ο Θάνος Κιούσης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για το τέλος της εκπομπής, καθώς, όπως εξήγησε, ο ίδιος θα ήθελε να συνεχιστεί για αρκετά ακόμη χρόνια. Μάλιστα, αποκάλυψε πως είχε προτείνει εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να μη διακοπεί η πορεία της.

Η αγάπη του κόσμου για το «5Χ5»

Ο Θάνος Κιούσης εξήγησε πως το τηλεπαιχνίδι ήταν κάτι που απολάμβανε ιδιαίτερα και δεν αισθανόταν ότι θα κουραζόταν να το παρουσιάζει. Παράλληλα, όπως είπε, εισέπραττε θετικά σχόλια από τον κόσμο στις καθημερινές του μετακινήσεις.

«Θα μπορούσε όντως να συνεχιστεί. Γιατί πέραν του ότι ήταν κάτι που άρεσε σε εμένα πάρα πολύ και θα μπορούσα να το κάνω, γιατί ξέρεις άμα δε σου αρέσει και πολύ, αρχίζεις και βαριέσαι, αρχίζει και κρεμάει όλο αυτό, αλλά άρεσε και στον κόσμο πάρα πολύ και το βλέπω. Θα μου πεις πού το βλέπεις εσύ, αφού στην τηλεόραση μιλάνε τα νούμερα. Ναι, αλλά εγώ που πηγαίνω να πάρω ψωμί το πρωί και όλοι με συναντάνε και μου λένε “ρε αγόρι μου, γιατί; Γιατί; Γιατί;”. Για μένα είναι ξέρεις μια δικαίωση αυτό και είναι μια χαρά. Θα μπορούσα να το κάνω για χρόνια χωρίς να κουραστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην αμερικανική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού, την οποία παρουσιάζει ο Steve Harvey εδώ και πολλά χρόνια. Όπως σημείωσε, θα του άρεσε να είχε και ο ίδιος μια ανάλογη πορεία με το «5Χ5».

«Όπως πήγε και ο Πέτρος, ο Στιβ Χάρβεϊ είχε στείλει βιντεάκι που κάνει το αντίστοιχο το αμερικάνικο 5Χ5 και ο οποίος είχε στείλει για τα γενέθλια ευχές μέσω βίντεο και αυτός το κάνει πάνω από, νομίζω είναι στα 15 χρόνια. Ναι, θα ήταν πολύ ωραία να συνεχιζότανε», πρόσθεσε.

Η πικρία για το τέλος της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1

Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη τον ρώτησε αν του έχει μείνει πικρία από την απόφαση να ολοκληρωθεί η εκπομπή, ο παρουσιαστής παραδέχτηκε πως δεν ήταν εύκολο να αποδεχτεί το τέλος της συνεργασίας.

Όπως εξήγησε, είχε σκεφτεί τρόπους με τους οποίους το τηλεπαιχνίδι θα μπορούσε να συνεχιστεί, ωστόσο η τελική απόφαση δεν βρισκόταν στα δικά του χέρια.

«Δεν είναι στο χέρι σου δυστυχώς να παίρνεις αποφάσεις και να λες τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να αλλάξει. Ενώ υπάρχει συζήτηση, εσύ απλά δέχεσαι τις αποφάσεις και μένεις με αυτή την πικρία. Όπως έμεινα κι εγώ. Γιατί έλεγα “ρε παιδιά, αφού μπορούμε να το σώσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, μπορούμε να το φτιάξουμε διαφορετικά”. Ε, όχι, έχουμε επιλέξει να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να βάλουμε κάτι άλλο και παίρνει η μπάλα όχι μόνο εσένα, παίρνει η μπάλα κι άλλους», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε και στον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών ανακοινώνουν τέτοιου είδους αποφάσεις στους παρουσιαστές. Η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε πως, αρκετές φορές, αυτό που αφήνει το μεγαλύτερο βάρος δεν είναι τόσο η ίδια η απόφαση, όσο ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνεται.

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