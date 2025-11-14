Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Θάνος Κιούσης βρέθηκε καλεσμένος στο “Πρωινό” την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου . Ο γνωστός ηθοποιός και οικοδεσπότης της εκπομπής 5X5 παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για την πορεία του στην τηλεόραση, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Για τους παρουσιαστές που θαυμάζει, είπε: «Ένας παρουσιαστής για μένα πρέπει να έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα του. Μου αρέσει να χορεύει, να τραγουδάει, να μπορεί να μπλέκει διαφορετικές τέχνες. Μου άρεσαν πάντα ο Φερεντίνος, ο Μπονάτσος και στο εξωτερικό ο Στηβ Χάρβεϊ».

Σχετικά με το πώς αξιολογεί τον εαυτό του στον ρόλο του παρουσιαστή, σχολίασε: «Επειδή με βλέπω συχνά, θέλω δουλειά. Θα μου έβαζα 7,5. Με βλέπω και λέω “έλα, πες κάτι καλύτερο”. Η ώρα εκείνη είναι που γυρνάνε τα παιδιά και δεν μπορώ να βλέπω τα επεισόδια».

Στην προσωπική του ζωή, μοιράστηκε μια ιδιαίτερη στιγμή: την πρόταση γάμου που είχε κάνει μεταμφιεσμένος.

«Αγόρασα τη στολή, τα γαλόνια και το καπέλο, έφτιαξα μία δική μου στολή που παραπέμπει σε ναύαρχο – πλωτάρχη και πήγα και έκανα την πρόταση. Την έχω ακόμα. Γενικά μου αρέσουν οι μεταμφιέσεις», ανέφερε.

Όσο για την ανατροφή των παιδιών του και την αυστηρότητα, είπε: «Τα παιδιά είναι 6 και 7 χρονών. Έχω το αυστηρό βλέμμα και τους έχω πει ότι έχουν τρεις προειδοποιήσεις. Υπάρχουν φορές που βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, θα σφίξω ένα χέρι ή ένα μπράτσο, αλλά μετά στενοχωριέμαι πολύ και ζητάω συγγνώμη. Θα ήθελα να έχω περισσότερη υπομονή».

Να θυμίσουμε ότι ο Θάνος Κιούσης παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ιωάννα Γραμματικού το 2016 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.