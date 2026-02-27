Ο Θάνος Κιούσης άνοιξε για πρώτη φορά, μετά το αιφνίδιο κόψιμο του 5×5, τα χαρτιά του στην εκπομπή «Breakfast@Star» και δεν έκρυψε τη στεναχώρια, αλλά και την πικρία του για τις αποφάσεις του ANT1.

Ο παρουσιαστής έστειλε σαφές μήνυμα προς τη διοίκηση, παραπέμποντας επανειλημμένα το δημοσιογράφο να ρωτήσει τους… ανώτερους για τους λόγους που δεν είναι πια στην απογευματινή ζώνη.

«Κάτι που τελειώνει σίγουρα είναι στενάχωρο. Κοιτάμε μπροστά, πάμε παρακάτω. Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό και κάτι καλύτερο μου συμβαίνει. Είμαι αισιόδοξος. Το 5×5 είχα αγαπήσει και το αγαπάω ακόμα», ανέφερε αρχικά ο Θάνος Κιούσης.

Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος της εκπομπής, ο Θάνος Κιούσης δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του και απάντησε: «Γιατί δεν ρωτάτε τους υπεύθυνους ενός καναλιού, τους διευθυντές προγράμματος γιατί “κόβουν” μια εκπομπή; Να δούμε τι θα απαντήσουν. Σαν παρουσιαστές δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας και κρινόμαστε εννοείται. Ρωτήστε και τους άλλους μια φορά, γιατί οι υπεύθυνοι καναλιών παίρνουν τέτοιες αποφάσεις; Εγώ ρώτησα τους υπεύθυνους του ΑΝΤ1 γιατί κόβουν το 5×5 δεν θα επεκταθώ στο τι μου είπαν, γιατί είναι εσωτερικά του καναλιού».

Ο Θάνος Κιούσης ξεκαθάρισε ότι η ομάδα έκανε ό,τι της ζητήθηκε. «Κάναμε ό,τι υπέδειξε το κανάλι και ό,τι μπορούσαμε για να κρατήσουμε το 5×5, αλλά να ρωτήσουμε και την άλλη μεριά. Γυρίσαμε κι άλλα επεισόδια, είχε να δώσει ακόμα το 5×5, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι ίσως κάποια στιγμή να επιστρέψει», συμπλήρωσε.

Παρά το τέλος του project, η σχέση του με το κανάλι δεν έχει λήξει. «Ο ΑΝΤ1 ψάχνει να βρει κάτι να κάνουμε. Έχω ακόμα συμβόλαιο, το οποίο λήγει. Είχα πρόταση να συμμετέχω ως παίκτης στο YFSF, αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, δεν με ενδιαφέρει. Από κει και πέρα βλέποντας και κάνοντας», είπε κλείνοντας ο Θάνος Κιούσης.

