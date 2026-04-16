Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης υποδέχτηκε, την Πέμπτη 16 Απριλίου, τον Θάνο Λέκκα στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», αποκάλυψε μεταξύ άλλων, το λόγο που δεν έχει social media.

Αρχικά, ο Θάνος Λέκκας τόνισε: «Δεν μ’ αρέσει να κάνω αυτό που κάνουν όλοι. Νομίζω ότι κάπου στην απέξω είναι το μυστικό».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το να μπω εγώ στη διαδικασία να προβάλλω τη ζωή μου, δεν το θέλω καθόλου. Αν έπρεπε να ανεβάσω κάτι δικό μου, ξέρω ότι πια η πλατεία του χωριού, είναι το Instagram. Άμα είναι να κρεμάσεις μια αφίσα, θα την κρεμάσεις εκεί πέρα, το ξέρω. Δεν είμαι πίσω απ’ τον ήλιο. Είναι κακό μότο. Επίσης, τα social βοηθάνε, αλλά… δεν βοηθάνε».

Ο ηθοποιός κατέληξε: «Είναι άλλο η δουλειά. Άλλο να ξέρεις να πεις ότι “α, κοίτα τέχνη που είδα, κοίτα ιδέες που είδα, ανθρώπους που ταξίδεψαν”, αλλά πολλές φορές, άμα το δεις να το κάνουν, σταματάς να θες να το κάνεις. Είναι εθισμός. Το doom scrolling….».

govastiletto.gr – Θάνος Λέκκας – Το Ναυάγιο: «Δεν έχω social media, δεν θέλω να μάθει κάτι ο κόσμος για μένα πέραν της δουλειάς μου»