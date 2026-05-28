Ο Θάνος Λέκκας μίλησε ανοιχτά για την ψυχολογική πίεση και τα καταθλιπτικά συναισθήματα, αναφερόμενος τόσο στη γενικότερη εμπειρία των ανθρώπων, όσο και στη δική του προσωπική διαδρομή.

Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», σημείωσε πως πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν βιώσει κατάθλιψη χωρίς απαραίτητα να το έχουν συνειδητοποιήσει, τονίζοντας ότι και ο ίδιος έχει περάσει μια αντίστοιχη περίοδο στη ζωή του.

Όπως είπε, μεγαλώνοντας έμαθε να αναγνωρίζει τα αρνητικά του συναισθήματα ως προειδοποιητικά σημάδια, και όχι απλώς ως στιγμές αποτυχίας ή εσωτερικής πίεσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ψυχολογική πίεση μπορεί να λειτουργήσει και ως αφορμή για εξέλιξη και αλλαγή, εξηγώντας ότι παλαιότερα δεν αναγνώριζε αυτά τα σημάδια και θεωρούσε πως «ο ίδιος είναι το πρόβλημα», κάτι που τον οδηγούσε σε έναν φαύλο κύκλο έντασης και δυσφορίας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η διαχείριση των συναισθημάτων είναι και θέμα ωριμότητας, καθώς με τον χρόνο μαθαίνεις να καταλαβαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου και τις ανάγκες του.

