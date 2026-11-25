Ο Θάνος Πετρέλης γνωστοποίησε πως σταματάει τη συνεργασία του με το Sanremo Live έπειτα από μόλις τρεις βραδιές.

Απαντώντας στα ερωτήματα των ακολούθων του στα social media για το τι συνέβη και λείπει από το σχήμα, ο τραγουδιστής εξήγησε πως το πρόωρο τέλος οφείλεται σε «γραφειοκρατικά» ζητήματα.

Η ανακοίνωσή του για το τέλος της συνεργασίας του

Μέσα από ανάρτησή του στα προσωπικά του social media, ο Θάνος Πετρέλης έδωσε τη δική του εξήγηση για το πρόωρο τέλος της συνεργασίας.

«Φιλαράκια μου… Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας ενημερώσω ότι η συνεργασία μου με το Sanremo ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 3 υπέροχες βραδιές για «γραφειοκρατικούς» λόγους και γιατί τίποτα άλλο που μπορεί να ακούσετε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Συνεχίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thanos Petrelis (@thanospetrelis)

Ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Sanremo Live, στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της χειμερινής σεζόν 2026-2027, έχοντας στο πλευρό του τη Χριστίνα Κολέτσα και τον Κυριάκο Κυανό. Το σχήμα έκανε πρεμιέρα ακριβώς πριν από έναν μήνα, στις 24 Οκτωβρίου και είχε προγραμματισμένες εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ωστόσο η συνεργασία του Θάνου Πετρέλη με το νυχτερινό κέντρο ολοκληρώθηκε πριν καλά καλά ξεκινήσει η σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από περίπου έναν μήνα, ο Θάνος Πετρέλης μίλαγε με ενθουσιασμό για αυτό το σχήμα.

«Ήρθε η ώρα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου η πρεμιέρα, σε ένα απ’ τα πιο ωραία μαγαζιά της παραλίας. Με τη γυναίκα μου είμαστε 30 χρόνια μαζί, από τα 20 μας, τώρα είμαι 51. Δεν μπορώ να πω ότι περάσαμε κρίση, τα πράγματα ήταν πολύ νορμάλ. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι 30 χρόνια αγάπες και λουλούδια», είχε δηλώσει στην κάμερα του Happy Day, που είχε βρεθεί στο μαγαζί.

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