Ο Θάνος Πετρέλης ανέβασε μια ιδιαίτερα γλυκιά και αυθόρμητη φωτογραφία στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πόσο αφοσιωμένος πατέρας είναι.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη μικρότερη κόρη του, Ζένια, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους, με φόντο το καταπράσινο τοπίο και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Η απίστευτη ομοιότητα ανάμεσα στον τραγουδιστή και την κόρη του δεν πέρασε απαρατήρητη από κανένα, αφού πατέρας και κόρη μοιράζονται τα ίδια εκφραστικά ανοιχτόχρωμα μάτια, το ίδιο χαμόγελο αλλά και σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά στο πρόσωπο.

Μάλιστα, ο Θάνος Πετρέλης σχολίασε με χιούμορ και τρυφερότητα στη λεζάντα της ανάρτησής του γράφοντας «my twin», τονίζοντας την εκπληκτική τους εξωτερική σχέση.

Ο Θάνος Πετρέλης και η σύζυγός του, Σοφία Μοσχοπούλου έχουν δημιουργήσει μια πανέμορφη και αγαπημένη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει τρεις κόρες – την Αγάπη, τη Σήλια και τη μικρή Ζένια. Ο τραγουδιστής δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στις γυναίκες της ζωής του, αποκαλώντας τις συχνά τις δικές του «Καρυάτιδες» και μοιράζοντας συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thanos Petrelis (@thanospetrelis)

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