Καλεσμένος στο vidcast της Μάγδας Τσέγκου, ο Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τη σχέση με τον πατέρα του, αλλά και για τη δική του συγκλονιστική μάχη για τη ζωή. Αναφερόμενος στο 2016, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε όταν μια επέμβαση ρουτίνας εξελίχθηκε σε εφιάλτη λόγω ενδονοσοκομειακής λοίμωξης. Παρά τις ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης —μόλις 20% σύμφωνα με τους γιατρούς— ο ίδιος κατάφερε να βγει νικητής από τη ΜΕΘ και να αναρρώσει πλήρως.

Η εξομολόγηση του Θάνου Πλεύρη

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν να σωθώ, να ζήσω. Η πρώτη μου σκέψη όταν μου είπαν ότι θα διασωληνωθώ και είναι κάτι πολύ έντονο βιωματικά, ήταν να δω τα παιδιά μου. Έλεγα να μην πεθάνω χωρίς να δω τα παιδιά μου. Πολύ βίαιη κατάσταση. Ολοκληρώθηκε σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αποφεύχθηκε ο κίνδυνος ζωής. Φανταστείτε ότι η γυναίκα μου Δευτέρα… γιατί εγώ έχω διασωληνωθεί Κυριακή και Δευτέρα την ενημερώνουν ότι πρέπει να γίνει ένα κρίσιμο χειρουργείο και να υπογράφει ουσιαστικά ένα έγγραφο με πλήρη συναίσθηση ότι υπογράφει με πιθανότητες 20% επιβίωσης. Τι βάρος θα είχε εκείνη τη στιγμή αν δεν έβγαινε το χειρουργείο… ήταν από τις καλύτερες αποφάσεις που έχει πάρει η γυναίκα μου. Της το λέω», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Political Stories.

Επίσης, ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στον πατέρα του και στη σχέση τους, η οποία έχει περάσει από πολλά στάδια. «Ο πατέρας μου – κάτι που δεν το πιστεύουν πολύ – ήταν πολύ άνετος στο μεγάλωμα των παιδιών. Εμένα δεν με πίεσε ποτέ για τίποτα. Υπήρχαν κάποια θέματα προσωπικά λόγω της μητέρας μου που μας έφεραν σε κάποιες εντάσεις. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημείο να μη μιλάμε αλλά είχαμε φτάσει σε ένα σημείο απομάκρυνσης», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πρόβαλλε στο Happy Day στον ALPHA σχετικό απόσπασμα και μετά την προβολή του αποκάλυψε: «Μου έλεγε η Μάγδα ότι αυτή η δύσκολη περίοδος με την υγεία του, έβαλε την οικογένεια σε μια διαδικασία να σκέφτεται αν θα ξαναδεί τον άνθρωπό της. Του έδιναν 17% πιθανότητες να ζήσει. Εκεί κάνεις την προσευχή σου και λες αν ο Θεός μπορεί να βοηθήσει».

