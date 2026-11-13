Γεμάτος σασπένς ήταν ο τελικός του «The Chase» που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, όπου δύο διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να επικρατήσουν και να μοιραστούν το έπαθλο των 5.400 ευρώ.

Οι δύο παίκτες, έχοντας κερδίσει το εισιτήριο για την τελική φάση, ήρθαν αντιμέτωποι με την Chaser «Κυρία Πάντα Ξέρει», η οποία κλήθηκε να φτάσει το σκορ των σωστών απαντήσεών τους πριν μηδενίσει το χρονόμετρο.

Η μάχη κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, καθώς ένα απρόβλεπτο λάθος της Chaser χάρισε στους παίκτες το κρίσιμο προβάδισμα χρόνου που χρειαζόντουσαν για τη νίκη.

Η ερώτηση που την μπέρδεψε

Σε κάποιο σημείο του τελικού, η «Κυρία Πάντα Ξέρει» κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση: «Ποιον χειμερινό μήνα τιμάται η μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα;» Η σωστή απάντηση ήταν ο Δεκέμβριος.

Η Chaser, όμως, απάντησε «Αύγουστο», δίνοντας λανθασμένη απάντηση και χάνοντας χρόνο στην προσπάθειά της να φτάσει το σκορ των παικτών.

Το λάθος προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς στην ίδια την ερώτηση γινόταν λόγος για χειμερινό μήνα, ενώ ο Αύγουστος βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού.

Ο τελικός κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο

Παρά το λάθος, η «Κυρία Πάντα Ξέρει» κατάφερε στη συνέχεια να καλύψει αρκετή απόσταση και πλησίασε πολύ κοντά στον στόχο των δύο διαγωνιζομένων. Η αγωνία κορυφώθηκε στην τελευταία ερώτηση.

Η Chaser χρειαζόταν ακόμη μία σωστή απάντηση, όμως καθυστέρησε να απαντήσει και ο χρόνος μηδενίστηκε πριν καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά της.

Οι δύο παίκτες συνειδητοποίησαν τότε ότι είχαν κερδίσει και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Έτσι, αποχώρησαν από το παιχνίδι με συνολικά 5.400 ευρώ, τα οποία μοιράστηκαν μεταξύ τους, έπειτα από έναν τελικό που κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες.

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govastiletto.gr -Μαρία Μπεκατώρου: Η «σωσίας» της παρουσιάστριας έκανε την εμφάνισή της στο τηλεπαιχνίδι The Chase