Πρεμιέρα στην Ελλάδα έκανε η ταινία «The Devil Wears Prada 2» το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Το παρών έδωσαν αρκετοί επώνυμοι από διάφορους χώρους: τον αθλητικό, τον πολιτικό αλλά και τον καλλιτεχνικό.

Στην ταινία «The Devil Wears Prada 2» η Meryl Streep, η Anne Hathaway και η Emily Blunt επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους σε αυτή τη συνέχεια που περιμένουν με αγωνία, γύρω από τη Miranda Priestly και τον κόσμο της μόδας.

Το σίκουελ διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Άντρια Σακς, την οποία υποδύεται η Anne Hathaway, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα φάση στη ζωή και την καριέρα της.

Παράλληλα, επιστρέφει η εμβληματική Μιράντα Πρίστλεϊ, την οποία ενσαρκώνει η Meryl Streep, σε έναν κόσμο όπου η παραδοσιακή έντυπη δημοσιογραφία δοκιμάζεται από την ψηφιακή εποχή.

Το «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Πέμπτη 29 Απριλίου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς θα υποδεχτεί το κοινό την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά σύμπαντα της μόδας.

Το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας στην Αθήνα έδωσαν -όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν οι: Δημήτρης Μακαλιάς, Αντιγόνη Ψυχράμη, Όλγα Λαφαζάνη, Όλγα Κεφαλογιάννη, Χριστίνα Αλούπη, Νίκος Γεωργιάδης και Εμμανουήλ Καραλής.

