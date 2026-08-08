Ρούχα και αξεσουάρ, που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», βγαίνουν σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Christie’s, και των κινηματογραφικών στούντιο 20th Century Studios, η δημοπρασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πρωταγωνίστρια του φιλμ, Meryl Streep, και θα διεξαχθεί αποκλειστικά online από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2026.

Τα έσοδα θα διατεθούν στην Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ), που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, καθώς και στο Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA). Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται δημιουργίες υψηλής ραπτικής και πολυτελή αξεσουάρ που εμφανίζονται στην ταινία και έχουν φορεθεί από τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley και Lady Gaga.

‘Devil Wears Prada 2’ Costumes Being Auction for Fundraiser https://t.co/U859uNZU9c — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 6, 2026

Μεταξύ των αντικειμένων που ξεχωρίζουν είναι ένα υπογεγραμμένο αυθεντικό ζευγάρι κόκκινες γόβες Valentino Garavani Rockstud, τις οποίες φόρεσε η Meryl Streep ως Miranda Priestly.

Επίσης, στη συλλογή περιλαμβάνονται ένα παλτό με φούντες Dries Van Noten από τη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2025, καθώς και ένα ασπρόμαυρο σακάκι Schiaparelli.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

Ανάμεσα στα υπόλοιπα κομμάτια της δημοπρασίας βρίσκονται ένα φόρεμα Gabriela Hearst Niki που φόρεσε η Anne Hathaway, μια χειροπέδα Elsa Peretti που έβαλε η Emily Blunt, αλλά και ένα μάξι φόρεμα με φτερά Bad Binch TongTong του Terrence Zhou, το οποίο φόρεσε η Lady Gaga στο μουσικό βίντεο «Runway».

Ακόμη, στη διαδικτυακή πώληση περιλαμβάνονται δημιουργίες των Dolce & Gabbana, Dior, Elie Saab, Vhernier και Fendi, καθώς και το κλασικό γαλαζοπράσινο πουλόβερ της J.Crew.

Η συλλογή από το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» θα παρουσιαστεί και με φυσική έκθεση στον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη, από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

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