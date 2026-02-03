Η Meryl Streep και η Anne Hathaway είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «The Devil Wears Prada» επιστρέφουν στον κόσμο της υψηλής ραπτικής και των παρασκηνιακών συγκρούσεων, την 1η Μαΐου.

Η 20th Century Studios κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», προσφέροντας μια πιο λεπτομερή εικόνα στο επερχόμενο σίκουελ.

Το φιλμ ακολουθεί τη Streep στον ρόλο της εμβληματικής διευθύντριας του περιοδικού «Runway», Miranda Priestly, καθώς αντιμετωπίζει την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της σε έναν κλάδο που αλλάζει ραγδαία. Η Priestly έρχεται αντιμέτωπη με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ, την πρώην βοηθό της, η οποία είναι πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν όμιλο ειδών πολυτελείας που διαχειρίζεται τα διαφημιστικά κονδύλια, τα οποία η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

